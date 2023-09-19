В Україні подорожчала комуналка: за які послуги ціни зросли найбільше

За рік в Україні здорожчала комуналка. З серпня 2022 року до серпня 2023-го — вартість послуг ЖКГ зросла на 14,2%.

Про це пише Obozrevatel.



Найбільше зросла електроенергія — на 69,7%.

На другому місці, за даними Держстату, прибирання сміття. Воно здорожчало на 13,8%. Тарифи ж на інші послуги зросли не так сильно — менш, ніж на 10%.

Водночас, вартість природного газу не змінилася. А гаряча вода та опалення взагалі подешевшали. Зниження ціни становило 0,2%.

Відносно цін на газ — в країні працює кілька постачальників газу для населення, кожен з яких встановив власний тариф на блакитне паливо.

Так, у вересні мінімальна ціна в «ЕРУ Людям» — 7,7 грн за кубометр. Максимальна — у «СвітлоГазу», 9,99 грн за кубометр, повідомляє «ГазПравда».

У виданні зазначають: річні тарифні пропозиції діють до 1 травня 2024 року включно. Тобто, поточні ціни залишаться такими щонайменше, до закінчення опалювального сезону.

Які тарифи виставили постачальники:

«ЕРУ Людям» — 7,7 грн за кубометр;

«Енерджі трейд груп» — 7,799 грн за кубометр;

«Нафтогаз» — 7,96 грн за кубометр;

«Тернопільоблгаззбут» — 7,96 грн за кубометр;

«Прикарпатий енерго трейд» — 7,98 грн за кубометр;

«Полтавагаззбут» — 7,99 грн за кубометр;

«Галнафтогаз» — «Окко контракт» — 7,99 грн. за кубометр;

«Львівенергозбут» — 8,20 грн за кубометр;

«Київські енергетичні послуги» (YASNO) — 8,46 грн. за кубометр;

«Дніпровські енергетичні послуги» (YASNO) — 8,46 грн. за кубометр;

«Асканія енерджі» — 9,95 грн за кубометр;

«СвітлоГаз» — 9,99 грн за кубометр.

«Крім того, 22 серпня Кабінет міністрів продовжив дію ПСO (спеціальних зобов'язань) на ринку природного газу. Що дозволить зберегти без змін та тарифи на тепло», — йдеться у повідомленні.

Для виробників тепла для населення ТОВ «ГПК «Нафтогаз Трейдинг» (на яке покладено ПСО) буде реалізовувати газ по 7 420 грн за тисячу кубометрів; а для виробників тепла для бюджетних організацій — по 16 390 грн за тисячу кубометрів.

Для інших споживачів, ціна газу буде знижена відносно минулого сезону та визначатиметься за формулою, виходячи з ринкових цін в Україні.

Також запроваджено гнучкий механізм використання фіксованих обсягів газу виробниками тепла під час опалювального сезону. Відтепер виробники теплової енергії зможуть використати зекономлений протягом місяця ресурс фіксованого обсягу газу в наступних періодах опалювального сезону.

Нагадаємо, що до закінчення опалювального сезону не планують змінювати в Україні й тариф на світло. Очікується, що платити за нього потрібно буде 2,64 грн за кіловат годину — незалежно від обсягу споживання.

Енергетики на осінньо-зимовий період вже підготували графіки відключення світла та дали кілька порад українцям, як підготуватись до зими, якщо росія знов почне обстріли енергетичної інфраструктури.

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