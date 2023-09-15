Оплата комуналки взимку: хто зможе платити менше

В Україні змінилися суми у платіжках за житлово-комунальні послуги, попри мораторій, встановлений Кабміном. Рік тому суми були менші приблизно на 14%.

Про це свідчать оновлені дані Державної служби статистики.

Так, за інформацією Держстату, за період із серпня 2022-го по серпень 2023 року подорожчали практично всі комунальні послуги. Загалом вартість послуг ЖКГ зросла на 14,2%, найбільше підвищився тариф на електричну енергію — на 69,7%. З червня поточного року українські споживачі платять за ресурс 2,64 грн/кВт-год.

Також українцям доводиться платити більше за послугу з прибирання сміття — суми на 13,8% вищі. Решта послуг подорожчала менш як на 10%:

- послуги з каналізації — на 0,7%;

- послуги з водопостачання — на 0,8%;

- послуги з управління багатоквартирними будинками — на 2,7%;

- послуги з утримання та ремонту житла — на 7,5%.

Водночас вартість природного газу не змінилася — цей тариф майже для всіх громадян «Нафтогаз» встановив на рівні 7,96 грн/м. куб. Послуга з опалення та гаряча вода навіть коштують менше — на 0,2%.

Водночас взимку за комуналку доведеться платити доведеться більше, але не всім, пише Obozrevatel.

Найменше пощастило тим, у кого встановлено електричну теплу підлогу, електричні котли і це є єдиним джерелом тепла. Сім'я з чотирьох осіб із газовою плитою та гарячим водопостачанням на місяць витрачає (згідно з нормативами споживання):

- 13,2 куб. м газу;

- 8 куб. м холодної води;

- 6,4 куб. м гарячої води;

- 190 кВт*год електроенергії;

- 1,4 Гкал тепла (середнє споживання).

У Києві минулого року за такий обсяг комунальних послуг сім'я мала платити 626,5 грн за гарячу воду, 2316 за опалення, 273,6 грн за електроенергію, 105 грн за газ, 401 грн за холодну воду. Всього 3721 грн. Щоправда, тут варто зазначити, що в Україні нормативи споживання завищені, тобто насправді стільки витрачають ті сім'ї, які не заощаджують комунальні послуги та не дотримуються порад щодо енергоефективності.

За рік для киян ціни на комунальні послуги практично не змінилися (за винятком електроенергії). А сума у платіжках для такої родини за рік може зрости на 228 грн.

Менше пощастило сім'ям у невеликих населених пунктах. Кабінет міністрів заборонив Нацкомісії з питань енергетики та комунальних послуг (НКРЕКУ) підвищувати тарифи на воду у великих містах. Водночас у невеликих населених пунктах, де рішення ухвалює місцева влада без участі НКРЕКУ, водопостачання дорожчатиме. Виросла вартість електроенергії, матеріалів, ремонтних робіт, підвищили зарплати. Як наслідок, обійтися без подорожчання практично неможливо.

В Україні діють єдині тарифи на електроенергію та газ. Водночас вартість опалення, гарячої та холодної води відрізняється не лише залежно від міста, а й від району. Чим більше місто, більше споживачів, тим більше шансів мати низькі тарифи на воду, оскільки легше розподілити втрати, витрати на роботу насосів, зарплати співробітників, матеріали тощо.

Місцева влада розуміє: якщо вона відмовляється підняти тариф водоканалу, то має знайти у своєму бюджеті гроші на компенсацію різниці між собівартістю надання послуги та фактичним тарифом. Найчастіше грошей на компенсації у місцевих бюджетах немає.

Міністерство енергетики розіслало повідомлення у ЗМІ: якщо не буде обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури, графіки відключення не застосовуватимуть. Хоча самі графіки вже розробили та затвердили (про всяк випадок).

Українці мають самі подбати про підготовку своєї оселі до зими. Перше, треба перевірити проводку у своїй квартирі, встановити напругу реле, стабілізатор напруги.

Також потрібно ознайомитись з правилами енергоефективного використання комунальних послуг. У багатоквартирному будинку, підключеному до централізованого опалення, перше, що потрібно зробити, — встановити індивідуальний тепловий пункт (ІТП) з погодним регулюванням. Він коштуватиме 100 тис. грн. Він порівняно недорого коштує та дозволяє швидко компенсувати витрати завдяки економії. Окупність одного ІТП становить 2−3 роки, а передбачувана економія — до 40% тепла в розрахунку на квартиру.

Влада закликає українців витрачати енергоресурси лише тоді, коли вони справді потрібні, це дозволить економити кошти на оплату ЖКГ.

Як повідомляли «ФАКТИ», компанія «Нафтогаз України» стала постачальником «блакитного» палива для клієнтів більшості облгазів.

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