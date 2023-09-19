Зеленський прилетів до США: мета візиту

Ввечері 18 вересня президент України Володимир Зеленський прилетів до Нью-Йорка. Після прибуття він одразу відвідав університетську лікарню Статен-Айленда, де проходять лікування та реабілітацію тяжко поранені українські військові. Дев'ять військовослужбовців ЗСУ втратили кінцівки.

Зеленський поспілкувався з ними та американськими медиками.

«Ми на вас чекатимемо, щоб перемогти ворога. Одужуйте, повертайтеся, переможемо», — сказав він українцям.

У Telegram президент написав, що вручив державні нагороди військовим і «почув надзвичайно важливі слова про незламність українців та нашу спільну перемогу».

«Дякую команді лікарів, які допомагають нашим хлопцям одужувати після поранень», — додав Зеленський.

У вівторок, 19 вересня, президент України виступить на сесії Генеральної Асамблеї ООН. Також заплановано його участь у низці інших заходів на майданчиках ООН, зокрема у засіданні Ради Безпеки.

Мають відбутися «важливі двосторонні зустрічі». Зокрема, підтверджено переговори з президентом Бразилії Лулою да Сілва та прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху.

З трибуни Генеральної Асамблеї ООН Зеленський має намір внести чіткі пропозиції щодо виконання всіма країнами Статуту організації.

«Територіальна цілісність держави — ключовий принцип усіх базових міжнародних документів, зокрема Статуту ООН. І треба повернути йому повну силу, зруйновану російським вторгненням, і збільшити можливості ООН зупиняти агресії та запобігати їм», — наголосив Зеленський.

З Нью-Йорка президент України вирушить до Вашингтона. Там у нього заплановані важливі зустрічі насамперед з американським президентом Джо Байденом.

Крім того, Зеленський зустрінеться з лідерами обох палат Конгресу, керівниками Демократичної та Республіканської партій, а також військовим керівництвом США. Візит передбачає ще й зустрічі з бізнесменами, журналістами, представниками громадських організацій.

Нагадаємо, це вже другий візит Зеленського до США з початку повномасштабного вторгнення росії до України. Минулого разу він відвідав Вашингтон у грудні 2022 року. Потім у лютому 2023 року Байден здійснив візит до Києва.

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