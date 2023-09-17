Байден оголосить Зеленському під час їхньої зустрічі про новий пакет допомоги, але без ракет ATACMS, — ЗМІ

Наступного тижня запланована зустріч Володимира Зеленського та Джо Байдена у Вашингтоні. Вона має пройти у Білому домі 21 вересня. Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив журналістам, що американський лідер оголосить українському президентові про надання додаткового пакету військової допомоги Києву.

За словами Саллівана, Зеленський під час візиту до Вашингтона також зустрінеться з лідерами Конгресу США від обох політичних партій — демократів та республіканців. Радник висловив упевненість у тому, що обидві партії погодяться й надалі виділяти кошти на надання допомоги Україні.

«У мене склалося відчуття, що ця двопартійна підтримка така ж сильна зараз, як і рік тому», — зазначив Салліван.

Однак радник нагадав, що на відміну від минулого року демократи вже не мають більшості в Палаті представників (нижня палата Конгресу США), і це може вплинути на виділення грошей Україні.

Після заяви Саллівана в американських ЗМІ розгорнулася дискусія про те, що може увійти до нового пакета допомоги Києву. Відомо, що українська влада наполегливо просить Вашингтон надати ЗСУ далекобійні ракети ATACMS. І Зеленський розраховує почути від Байдена позитивну відповідь під час свого візиту до Вашингтона.

Україна порушувала питання про ці поставки під час візиту держсекретаря США Ентоні Блінкена до Києва напередодні поїздки Зеленського. За даними американської телекомпанії CNN, остаточне рішення все ще не прийняте, але ймовірність позитивної відповіді США на запити Києва зараз висока, як ніколи раніше. На схваленні поставок ATACMS наполягають насамперед Пентагон та Держдепартамент.

А ось впливовий американський ресурс новин Axios стверджує, що Білий дім не планує оголошувати про передачу Україні ATACMS. Видання, посилаючись на джерело, зазначає, що в адміністрації США все ще точаться суперечки щодо постачання Києву таких ракет.

ATACMS — керована ракета американського виробництва з дальністю близько 300 км. Для запуску таких ракет Україна має отримані від Заходу реактивні системи залпового вогню HIMARS. Вартість кожної ракети ATACMS — 1,5 млн доларів.

Тим часом Пентагон почав постачати в Україну бронебійні боєприпаси зі збідненим ураном до американських танків Abrams. А уряд ФРН схвалив передачу нашій країні далекобійних ракет Taurus.

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