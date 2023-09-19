У «ПриватБанку» розпочали виплату додаткової грошової допомоги для пенсіонерів: хто має право отримати

Українським пенсіонерам почали виплачувати допомогу за програмою ООН.

Допомогу можуть отримати пенсіонери, які проживають на територіях активних бойових дій або прилеглих до них.

Грошова допомога залежить від розміру пенсії, яка не повинна перевищувати 3 тисяч гривень, передає «На Пенсії».

Так особам, які отримують, наприклад, 2100 гривень, доплатять 900 гривень, особам, які отримують 2700 гривень — доплатять 300 гривень.

Ще одна умова — пенсіонер з 1 березня 2023 року не отримував іншу грошову допомогу.

«ПриватБанк» здійснює виплати на картки банку без комісій для одержувачів за рахунок коштів ЗПС ООН із зазначенням призначення платежу «додаткова грошова допомога».

Пенсіонери, які мають право на додаткову грошову допомогу, автоматично отримуватимуть виплати на пенсійну картку.

Період виплат триватиме щонайменше чотири місяці.

Нагадаємо, за інформацією Міністерства реінтеграції, біженці, які повернулися в Україну, отримуватимуть виплати як переселенці.

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