В Австрії сталася смертельна ДТП: загинула жінка, серед постраждалих є українці

У вівторок, 19 вересня, в Австрії, яка нещодавно страждала від руйнівних повеней, перекинувся рейсовий автобус з 40 пасажирами.

Внаслідок ДТП загинула одна людина, близько 20 людей постраждали — серед них є українці.

Про це передає агенція APA.

Відомо, що міжнародний рейсовий автобус розбився сьогодні близько 4:45 поблизу селища Міхельдорф.

За даними поліції, загинула 19-річна жінка з Верхньої Австрії, ще близько 20 пасажирів отримали поранення.

За інформацією українського МЗС, в ДТП постраждали щонайменше двоє українців. Зараз їм надається медична допомога.

Інші троє громадян України з-поміж пасажирів не постраждали. Українське посольство контактує із австрійськими правоохоронцями та надає громадянам консульську допомогу.

APA повідомляє, що двоповерховий автобус з 40 пасажирами та двома водіями на борту прямував до італійського Трієста з німецького Берліна.

Зазначається, що тести водіїв на вміст алкоголю в крові виявилися негативними. Розслідування причин аварії триває.

Нагадаємо, 28 серпня у Румунії автобус із 40 українцями потрапив в аварію, через що постраждали 12 людей, а у Британії на початку вересня в ДТП з автобусом загинула українка та двоє дітей.

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