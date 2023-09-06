Біженка з України та двоє її дітей загинули у великій ДТП у Великій Британії

У Великій Британії, де раніше підлітки з України стали жертвами нападу невідомих, сталася смертельна ДТП, внаслідок якої загинула українка та двоє дітей. За сім місяців до цього у аварії розбився їхній батько, пише Daily Mail.

Жертвами зіткнення двох автомобілів і пасажирського автобуса стали 35-річна Дарія Бартєнєва, 15-річна Анастасія Бартєнєва та 6-річний Ігор Бартєнєв, які були біженцями з України. Єдина із сім'ї вижила інша 15-річна донька.

Аварія сталася 3 вересня біля Ріпона в Північному Йоркширі. Проте тільки вчора вдалося з'ясувати особи загиблих. Автомобілі Vauxhall Meriva, Toyota Aygo та пасажирський автобус зіткнулися на трасі А61.

«Тепер ми можемо підтвердити особи жінки та двох дітей, які трагічно загинули внаслідок зіткнення на A61 біля Ріпона в неділю. Це 35-річна Дарія Бартєнєва, її син Ігор Бартєнєв, 6 років, і падчерка Дар'ї, Анастасія Бартєнєва, 15 років», — розповіли у поліції Північного Йоркшира.

Усі троє були вихідцями з України та проживали в Ріпоні, Північний Йоркшир, на момент зіткнення. За сім місяців до цього в Україні в результаті ДТП загинув батько родини.

Місцеві мешканці засмучені трагічною подією, відгукуються про українців з теплом і кажуть, що Анастасія, яка загинула, перебувала у Британії тільки п'ять останніх тижнів.

«Це болісно, особливо для дівчинки, яка вижила. Вона втратила тата в лютому в Україні, а потім втратила всю свою родину в одній автокатастрофі. Наскільки мені відомо, він також загинув у ДТП. Зараз за нею доглядає друг сім'ї», — розповіла Донна Чілкотт, яка зібрала 8 тисяч фунтів для українки, що вижила.

Як писали «ФАКТИ», раніше в Ірландії напали на матір з донькою з України, а нещодавно у Польщі троє українців, включаючи підлітка, загинули в ДТП у Польщі.

64

Читайте нас у Facebook та Instagram