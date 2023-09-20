«росія штовхає світ до останньої війни»: що сказав Зеленський в ООН (відео)

Президент України Володимир Зеленський, який перебуває з візитом у США, виступив на загальних дебатах Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Як повідомляють в Офісі президента, у своїй промові голова держави зосередив увагу на війні, яку проти України веде россія.

«Історія демонструє, що саме росія найбільше заслуговувала на ядерне роззброєння ще в 1990-х роках. І росія заслуговує на це зараз — терористи не мають права володіти ядерною зброєю», — наголосив він та додав, що навіть без застосування ядерної зброї держава-терорист перетворює на зброю все, до чого має доступ: продовольство, енергетику і навіть українських дітей з окупованих територій.

Володимир Зеленський, говорячи про вепонізацію ворогом ядерної енергетики, зауважив, що росія не лише поширює свої ненадійні технології будівництва атомних електростанцій, а й перетворює електростанції інших країн на справжні «брудні бомби». Яскравий приклад — Запорізька АЕС, яку ворог обстрілював, окупував, а зараз шантажує світ витоками радіації.

«Поки росія штовхає світ до останньої війни, Україна робить усе для того, щоб після російської агресії ніхто у світі не наважився напасти на жодну країну. Перетворення на зброю має стримуватися. За воєнні злочини має бути покарання. Депортовані люди мають повернутися додому. А окупант має повернутися на свою землю. Ми повинні бути об'єднані, щоб досягти цього. І ми це зробимо», — наголосив президент України.

Володимир Зеленський на полях 78-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку зустрівся з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем, прем’єр-міністром Держави Ізраїль Біньяміном Нетаньягу, Генеральним секретарем Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутеррішем, президентом Південно-Африканської Республіки Сирілом Рамафосою, президентом Республіки Кенія Вільямом Руто.

Нагадаємо, що 21 вересня в Білому домі запланована зустріч президентів США та України Джозефа Байдена та Володимира Зеленського.

Фото Офісу президента

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