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Світ

Туреччина на 14 млн доларів купила у росії вугілля, видобуте на тимчасово окупованих територіях України

13:14 20 вересня 2023
Вугілля

З лютого по липень 2023 року Туреччина, президент якої нещодавно літав до Сочі на переговори з путіним щодо зернової угоди, імпортувала близько 160 тисяч тонн вугілля, видобутого на тимчасово окупованих росією територіях України, а саме в Донецькій і Луганській областях. Орієнтовна вартість цих партій вугілля становить 14,3 мільйона доларів, стверджує агентство Reuters.

Результати журналістського розслідування Reuters опублікував 19 вересня. У публікації підкреслюється, що на сьогоднішній день Туреччина є найбільшим покупцем вугілля на зовнішньому ринку. Вона отримує до 95% поставок.

Журналісти вивчили торгову статистику і виявили на турецькому ринку щонайменше 10 російських постачальників українського вугілля з окупованих регіонів. Частину поставок відправляють морем із Ростова-на-Дону і Новоросійська. Туди їх залізницею везуть із Донецька та Луганська. Покупцями виступають компанії, які зареєстровані в Гонконзі, Об'єднаних Арабських Еміратах, а також в офшорних зонах, включно з Британськими Віргінськими островами і Белізом.

Reuters не вдалося зв'язатися з цими покупцями або з'ясувати, хто за ними стоїть. Влада Белізу, наприклад, відмовилася надати інформацію з торгового реєстру про найбільшого покупця вугілля. У Гонконзі, де, згідно з документами, розташований другий за розміром імпортер, така компанія за вказаною в документах адресою відсутня.

Нагадаємо, на відміну від США та країн Євросоюзу, Туреччина не запроваджувала обмежень на торгівлю з окупованими росією українськими територіями. Відомо, що турецькі компанії імпортують також зерно з непідконтрольних Києву частин Херсонської та Запорізької областей.

Раніше повідомлялося, що незважаючи на санкції, росія з початку вторгнення зуміла закупити для своїх Boeing і Airbus запчастини на мільярди.

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