путін наважився відмовити Ердогану: переговори в Сочі щодо зернової угоди виявилися провальними

У понеділок, 4 вересня, у Сочі відбулася зустріч володимира путіна та Реджепа Тайіпа Ердогана. Президенти росії та Туреччини провели за підсумками переговорів спільну прес-конференцію. Зі зроблених ними заяв стало зрозуміло, що домовитися про відновлення зернової угоди не вдалося. А це було головне питання.

Російська сторона готова протягом кількох днів реанімувати угоду, але за умови виконання вимог москви, наголосив путін. Він наполягає на знятті обмежень на експорт російської агропродукції.

Безумовно, Ердоган не був уповноважений обіцяти господареві кремля щось подібне.

А путін, як завжди, спробував уявити росію таким собі рятівником світу. Він оголосив, що росія організує поставки одного мільйона тонн зерна до Туреччини для переробки, а потім безоплатного транспортування до найбідніших країн Африки. До цієї ініціативи може також приєднатись Катар, сказав російський диктатор. Нагадаємо, що нічого нового у цьому «шляхетному жесті» москви немає. Раніше путін вже обіцяв надати кільком африканським країнам (які дружньо налаштовані до кремля) безкоштовне зерно. Ось тільки більшість західних експертів вказують на те, що зерно це росія просто вкрала в України.

У Сочі путін про це ні словом не згадав, але раптом згадав про «українські інтереси».

«Наша ініціатива не є альтернативою зерновій угоді. Там є ще Україна, яка має свої інтереси, ми це все чудово розуміємо, усвідомлюємо це. Тож це не заміна, але це, звичайно, з нашого боку величезний внесок у вирішення продовольчих проблем африканських країн. Це абсолютно очевидні речі», — сказав путін.

Зазначимо, що Україна вже запустила альтернативний зерновий коридор через Чорне море, яким, за словами президента Зеленського, наразі пройшло 4 судна.

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