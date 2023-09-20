«Знищуватимемо в будь-якій точці світу»: у ГУР прокоментували інформацію CNN щодо спецоперації української розвідки в Судані (відео)

У ГУР Міноборони відреагували на публікацію CNN про те, що українські спецслужби нібито атакували найманців ПВК «Вагнер», визнаною Великобританією терористичною організацією, в Судані

Як пише «РБК-Україна», представник ГУР МО Андрій Юсов, який ані підтвердив, ані спростував інформацію CNN, заявляв, що росія послаблює свій вплив скрізь по світу і втрачає все те, що завойовувалося нею і накопичувалося поколіннями ще з часів радянського союзу.

«Це зокрема стосується і Африки. Можна також нагадати слова генерала Буданова про те, що Україна буде знищувати російських воєнних злочинців у будь-якій точці світу, де би вони не знаходилися», — підсумував Юсов.

Нагадаємо, що журналісти CNN опублікували розслідування в якому допустили, що за серією ударів безпілотників і наземною операцією, спрямованою проти бойовиків, яких підтримує ПВК «Вагнера» у Судані, імовірно, можуть стояти українські спецслужби. Вони посилаються на джерело в українських військових колах, яке нібито розповіло, що удари були завдані лише через два дні після того, як ПВК «Вагнера» сприяла доставці великого конвою зброї до Судану.

Зазначається, що було шість атак безпілотників на пікапи, що проїжджали по мосту Шамбат, а вісім інших ударів були спрямовані на припарковані транспортні засоби, будівлі та озброєних людей в Омдурмані та західному передмісті Омбада.

Втім, високопоставлений військовий Судана сказав журналістам, що йому «нічого не відомо про українську операцію» і він не вірить, що це може бути правдою.

У той же час журналісти CNN звертають увагу, що відео, які їм вдалося отримати, зняті FPV-дронами DJI MAVIC 3, які використовують, зокрема, українські військові у війні проти рф. На одному з написів на моніторі контролера БПЛА помічений поряд з англомовним написом «STOP» україномовний «Зупинити».

Хоч геолокація місць операцій й була визначена, але перевірити дату зйомки журналісти не змогли.

Нагадаємо, що нещодавно Юсов підтвердив пошкодження судноремонтного заводу ім. С. Орджонікідзе, зокрема обладнання, а також ураження великого десантного корабля «Мінськ» та підводного човна «Ростов-на-Дону» в окупованому росією Криму.

Фото — скріншот

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