Російська група найманців «Вагнер», яка відзначилася в Україні чисельними злочинами та звірствами, буде класифікована британським урядом як терористична організація. Про це повідомляють ЗМІ, посилаючись на проєкт відповідного розпорядження, передає BBC. «Вони є терористами, чистими й простими — і рішення про їхню заборону чітко прописує це в британському законодавстві», — заявила міністр внутрішніх справ Суелла Браверман в інтерв'ю телерадіокомпанії.

За її словами, «Вагнер» був «насильницьким і руйнівним… військовим інструментом президента росії володимира путіна».

Заборона «Вагнера» як терористичного угруповання означатиме, що в Британії буде кримінальним злочином належати до цієї групи або сприяти її діяльності, організовувати або відвідувати її зустрічі, а також публічно носити її логотип.

Нагадаємо, Великобританія вже запроваджувала санкції проти нещодавно загиблого в авіатрощі лідера «Вагнера» євгена пригожина та його групи після вторгнення російських військ в Україну у 2020 році, а також проти осіб і компаній, пов'язаних з «Вагнером» у Центральноафриканській Республіці, Малі та Судані в липні цього року.

Раніше Європарламент підтримав резолюцію про визнання росії державою-спонсором тероризму.

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