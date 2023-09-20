Два літаки та гвинтокрил знищено невідомими диверсантами на аеродромі під москвою, — ГУР (фото)

В українській військовій розвідці, де раніше підтверджували вдалу атаку по аеродрому в російському Пскові, повідомляють, що невідомі диверсанти підірвали два літаки та гелікоптер у підмосковʼї

Як повідомляють в ГУР Міноборони України, на аеродромі «Чкаловський» група слідчого комітету рф розслідує диверсію — 18 вересня там було суттєво пошкоджено два літаки та один гелікоптер.

Фото ГУР

«Подія викликала неабияку істерику у вищих військових коридорах — на аеродромі базуються урядові літаки, так звані „літаки судного дня“ та спеціальні літаки (літаки-розвідники).Невідомими особами на аеродромі, який ретельно охороняється, було закладено вибухівку та підірвано літаки АН-148 та ІЛ-20 (обидва відносяться до 354 авіаполку спеціального призначення), а також вертоліт МІ-28Н, який до цього активно залучався до збиття ударних дронів над Московською областю», — йдеться у повідомленні.

В розвідці зазначають, що пошкодження літаків не дозволить розраховувати на їхнє швидке відновлення. Так, у гелікоптера вибухом пошкоджено хвостову частину. Ще один АН-148, який перебував поруч з іншими на стоянці, отримав незначні ушкодження.

Фото ГУР

Зазначається, що наразі в рф проводяться заходи з пошуку диверсантів та обмеження поширення у місцевих ЗМІ інформації про цю подію.

Нагадаємо, що у серпні повідомлялося про атаку БПЛА на аеродром в Курську, де 16 дронів-камікадзе відпрацювали по чотирьох літаках Су-30 та одному МіГ-29. Також було уражено радари комплексу С-300 та два «Панцирі».

Фото Іл-20 з Вікіпедії

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