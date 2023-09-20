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Війна закінчена: вірменські військові капітулювали у Нагірному Карабаху

12:27 20 вересня 2023
Нагірний Карабах на карті

Нагірний Карабах ухвалив рішення щодо припинення вогню та роззброєння — це сталося після того, як Міноборони Азербайджану оголосило про «початок антитерористичних заходів у Карабаху для відновлення конституційного устрою країни».

Як повідомляє ВВС, влада невизнаного Нагірного Карабаху прийняла пропозицію російських миротворців з припинення вогню

У нагірно-карабахському інформаційному центрі заявляли, що азербайджанським військовим «на деяких ділянках вдалося прорватися до бойових позицій сил оборони, взяти під свій контроль низку висот та стратегічних вузлів доріг». У зв'язку з цим було прийнято «пропозиції командування російської миротворчої місії щодо припинення вогню».

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Бойові дії, згідно з домовленостями з російською стороною, мають бути припинені о 13:00 20 вересня.

Також у заяві йдеться про повне роззброєння армії Карабаха та виведення важкої техніки з території невизнаної республіки.

Питання з азербайджанською стороною щодо «реінтеграції» та забезпечення прав та безпеки вірмен Нагірного Карабаху обговорюватимуться на зустрічі у місті Євлах 21 вересня.

Роспабліки пишуть, що в міноборони Азербайджану деталізують умови призупинення антитерористичних заходів:

  • Розташовані в Карабахському районі формування збройних сил Вірменії та незаконні збройні формування складають зброю, вони залишають бойові позиції та військові пости, а також повністю роззброюються, залишають територію Азербайджану.
  • Незаконні формування розформовуються, паралельно здаються все озброєння та важка техніка.
  • Реалізація цих процесів забезпечується у координації з російськими миротворцями.

Нагадаємо, що Азербайджан у цьому конфлікті підтримувала Туреччина, а Іран заявив, що виступить на боці Вірменії у разі початку азербайджанською армією військової операції.

Фото з Вікіпедії

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