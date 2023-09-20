Мобілізацію в Україні можуть посилити вже найближчим часом: у Раді назвали умову (відео)

Якщо росія оголосить мобілізацію та забиратиме до війська сотні тисяч людей (йдеться про 400 тисяч новобранців й більше), Україна може посилити мобілізацію.

Як зазначає секретар парламентського Комітеру з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко, це може статися восени.

«Якщо нам буде потрібно більше людей, то набиратимемо більше. Різні органи, розвідка говорили, що це може статися восени. Зараз ми проводимо мобілізацію, реагуючи на ті сили та засоби, які є у росіян», — зазначив він

Нагадаємо, що наприкінці літа секретар РНБО Олексій Данілов заявляв, що в Україні мобілізаційний процес триває постійно. Тоді він зазначав, що потреби в один момент набирати 300 тис. людей до армії немає.

Фото зі сторінки командування Сухопутними військами ЗСУ у соцмережах

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