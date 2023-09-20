«Що б не сталося, буду підкидати тебе, поки є сили»: Андрій Бєдняков чуттєво привітав доньку з днем народження

Український телеведучий та шоумен Андрій Бєдняков чуттєво привітав з днем народження свою доньку Ксеню, яка разом з мамою та маленьким братом живе у США. На своїй сторінці в інстаграмі він опублікував світлини з дівчинкою та присвятив їй щемливе привітання.

«Тобі 8, Ксеніє Андріївно! Ти доросла. Я завжди поруч. Щоб не сталося, буду підкидати тебе, поки є сили. До останнього подиху. Ми з мамою пишаємося тобою. Люблю тебе!» — написав Бєдняков.

Він також додав жартома, що є для Ксені тим, «хто приймає ванну і доїдає їжу», і що «телефон буде не раніше 10 років».

Мама дівчинки, Настя Коротка, розповіла, який подарунок підготувала для доньки. Вона придбала для Ксені двох хом’яків та різнокольорові кульки.

Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення Андрій Бєдняков відправив дружину з донькою до США. Там Настя народила сина Остапа. Нещодавно жінка з дітьми вперше приїздила до України, разом вони провели час в Карпатах.

Фото: instagram.com/biedniakov

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