Андрій Бєдняков «познущався» з дружини-іменинниці (фото)

Український ведучий Андрій Бєдняков оригінально привітав свою дружину Анастасію Коротку, яка чекає дитину, з днем народження.

В Instagram він виклав серію фото коханої, якій 15 жовтня виповнилося 37 років. Серію фото він відкрив ну не дуже святковою світлиною. На ній Анастасія була після косметичних процедур.

Фото Андрія Бєднякова

«Твій день народження! А одже час для найкращих фото. Без тебе — мене нема. Дякую, що ти є», — написав Андрій

Фото Андрія Бєднякова

Знайшлися у його колекції й кумедні фотографії, що були зроблені на пляжі.

Фото Андрія Бєднякова

Фото Андрія Бєднякова

Одна з фоловерок зауважила, що телеведучий «підставив» дружину однією з фотографій, а інша з нею не погодилася.

До речі, подружжя періодично «підколюють» одне одного. Так, коли Анастасія публікувала у мережі свої «вагітні» фото, то писала, мовляв, її чоловік досі думає, що то її камера повнить… Наразі вона перебуває за кордоном.

Нагадаємо, раніше Андрій Бєдняков розповідав, що тричі ходив до військомату. Казав, що боявся, але «йшов і хотів піти» в армію.

Фото зі сторінки Андрія Бєднякова

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