36.74 / 37.34 40.94 / 41.78
Київ: +29
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Бєдняков вперше обійняв семимісячного сина: дружина Андрія з дітьми повернулася до України

12:13 17 липня 2023
Андрій Бєдняков

Телеведучий і шоумен Андрій Бєдняков вперше зміг обійняти семимісячного сина, який народився у США. Дружина артиста Настя Коротка з донькою Ксенією, сином Остапом та собачкою Буфою вперше за час повномасштабного вторгнення прилетіли до України. Родина зупинилася у Львові. Андрій показав на відео момент теплої зустрічі та обійми з рідними.

«Учотирьох, все-таки, квартиру легше знімати. Як ми сумували… за борщем», — так підписали відео Андрій та Настя.

Вони поки не повідомляють, скільки часу родина буде в Україні, та чи повернеться Настя з дітьми до США, де народилася і Ксенія. Там дівчинка ходила до школи.

Нагадаємо, Андрій Бєдняков родом з Маріуполя. Там під час окупації міста померла його мама. А будинок, де колись мешкала родина, знесли окупанти.

Бєдняков залишається в Україні. Він створив моноспектакль, з яким зараз виступає в Україні. Він різко реагує на злочини окупантів.

Фото: instagram.com/biedniakov

199

Читайте нас у Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

щур

Тільцям — цікаві можливості, Водоліям — великі успіхи, Левам — важливі справи: гороскоп на день Королівського Щура 17 липня

гроші

В Україні встановлено пенсії в розмірі від 7500 до 13 600 грн: хто зможе їх отримувати

томати

Терміново врятуйте томати від літньої спеки і жовтизни: дайте їм склянку цього напою для зав’язі і швидкого росту

Орбакайте та Пугачова

Орбакайте не побачить «Акапулько»: донька Примадонни терміново від’їжджає з Юрмали до Італії

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту