Бєдняков вперше обійняв семимісячного сина: дружина Андрія з дітьми повернулася до України

Телеведучий і шоумен Андрій Бєдняков вперше зміг обійняти семимісячного сина, який народився у США. Дружина артиста Настя Коротка з донькою Ксенією, сином Остапом та собачкою Буфою вперше за час повномасштабного вторгнення прилетіли до України. Родина зупинилася у Львові. Андрій показав на відео момент теплої зустрічі та обійми з рідними.

«Учотирьох, все-таки, квартиру легше знімати. Як ми сумували… за борщем», — так підписали відео Андрій та Настя.

Вони поки не повідомляють, скільки часу родина буде в Україні, та чи повернеться Настя з дітьми до США, де народилася і Ксенія. Там дівчинка ходила до школи.

Нагадаємо, Андрій Бєдняков родом з Маріуполя. Там під час окупації міста померла його мама. А будинок, де колись мешкала родина, знесли окупанти.

Бєдняков залишається в Україні. Він створив моноспектакль, з яким зараз виступає в Україні. Він різко реагує на злочини окупантів.

Фото: instagram.com/biedniakov

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