Прикордонники просять ухилянтів не шукати у Карпатах порятунку від призову — це смертельно небезпечно

Найближчими днями в Карпатах очікується істотне погіршення погодних умов, а на високогірних ділянках кордону вже випало до 40 см снігу.

З таким попередженням до співгромадян звернулися у Державній прикордонній службі, констатувавши, що лише з початку вересня на ділянці Західного регіонального управління Держприкордонслужби затримали 230 осіб, які намагалися незаконно перетнути кордон поза пунктами пропуску.

А після запровадження в Україні воєнного стану лише на ділянці відповідальності Мукачівського прикордонного загону було зафіксовано 11 випадків загибелі військовозобов’язаних чоловіків, які намагались незаконно перетнути кордон. Десятеро із них потонули, перепливаючи Тису, ще один помер від переохолодження, долаючи засніжене високогір’я. Двоє утікачів були доставлені у лікарню з обмороженнями кінцівок. Інший чоловік, тікаючи від прикордонників, зістрибнув із бетонного берегоукріплення Тиси, впав та отримав два перелами ноги.

Після одного з фактів загибелі «ухилянта» в горах в прокуратурі висунули обвинувачення одному з мешканців Закарпаття. На початку квітня чоловік організував перетин кордону поза пунктами пропуску для двох громадян, які через гірську місцевість мали потрапити до Румунії. Через складні погодні умови провідник не супроводжував їх безпосередньо до лінії кордону, і залишив групу у горах, надавши вказівки щодо подальшого напрямку руху.

Нагадаємо, «ФАКТИ» вже писали про найнезвичайніші спроби чоловіків призовного віку виїхати за кордон.

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