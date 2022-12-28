Одного із зниклих у Карпатах ухилянтів знайдено мертвим, решту шукають

У Румунії знайшли мертвим одного з шести громадян України, які днями незаконно перетнули державний кордон. Після цього українці заблукали в горах. Тіло українця виявив місцевий житель із села Красна-Вішеулуй у повіті Марамуреш, пише Agerpres.

Зазначимо, що шестеро українців незаконно перетнули кордон із Румунією у суботу, 24 грудня. Двох із них затримали румунські прикордонники. Чоловіки розповіли, що з ними було ще четверо людей, які зникли з їхнього поля зору.

Двоє з них були знайдені румунськими рятувальники живими 26 грудня на висоті понад 1 800 метрів з румунського боку гори Піп Іван Мармароський. Чоловіки були без належного екіпірування та теплого одягу.

Зʼясувалося, що ще один українець отримав у горах численні переломи та закриту черепно-мозкову травму. Востаннє він виходив на звʼязок із рятувальниками вранці 26 грудня.

Наразі пошукова операція триває, 27 грудня для пошуку українця рятувальники та прикордонники задіяли гелікоптер.

Як писали «ФАКТИ», після запровадження в Україні воєнного стану лише на ділянці відповідальності Мукачівського прикордонного загону станом на вересень 2022 року було зафіксовано 11 випадків загибелі військовозобов’язаних чоловіків, які намагались незаконно перетнути кордон. Десятеро із них потонули, перепливаючи Тису, ще один помер від переохолодження, долаючи засніжене високогір’я. Двоє утікачів були доставлені у лікарню з обмороженнями кінцівок. Інший чоловік, тікаючи від прикордонників, зістрибнув із бетонного берегоукріплення Тиси, впав та отримав два перелами ноги.

Фото: https://outdoorukraine.com

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