Президент України Володимир Зеленський, який перебуває у США, заявив, виступаючи в Організації Об’єднаних Націй, що ця організація потрапила до глухого кута в питанні запобігання агресіям.

«Маємо визнати: Організація у глухому куті щодо агресій. Людство вже не покладає надій на ООН, коли йдеться про захист суверенних кордонів націй. Але я не був би сьогодні тут, якби Україна не мала пропозицій саме щодо рішень. Всі у світі бачать, що саме робить ООН недієздатною. У цьому кріслі в Раді Безпеки, яке Росія займає незаконно через закулісні маніпуляції після розпаду Радянського Союзу, сидять брехунці, чия робота — виправдовувати агресію та геноцид, що їх здійснює Росія. Вето в руках агресора — ось те, що загнало ООН у глухий кут. Хоч би ким ви були, наявна система ООН робить вас все одно меншим, ніж право вето, яке є лише в кількох та яке використовується одним — Росією — на шкоду всім іншим членам ООН», — заявив він.

На думку Зеленського, багаторічні розмови та проекти щодо реформування ООН повинні стати процесом реформування ООН.

«Застосування права вето — ось що потребує реформи, і це може стати ключовою реформою. Тим, що повертає силу Статуту ООН. Вето не має слугувати зброєю для тих, хто одержимий ненавистю та війною. Генеральній Асамблеї ООН треба дати реальну можливість долати вето. Це перший необхідний крок. За умови набрання двох третин голосів, які відображатимуть волю націй і з Азії, і з Африки, і з Європи, і з обох Америк, і з регіону Тихого океану, — глобальної кваліфікованої більшості — вето має реально долатися, і така резолюція Генеральної Асамблеї повинна бути обов’язковою для виконання всіма державами-членами», — вважає президент України.

Ще одним кроком в напрямку реформування ООН має стати реформування Ради Безпеки ООН. Вона має бути повністю підзвітною націям світу.

«Я вітаю пропозиції різних лідерів розширити представництво націй у Раді Безпеки. Коло постійних членів Ради Безпеки має відображати сучасність. Африканський Союз має бути тут постійно. Азія заслуговує на ширше постійне представництво. Німеччина заслуговує на місце серед постійних членів Радбезу. Латинська Америка має бути тут представлена — постійно. І держави Тихого океану. Потрібне розширення участі й доступу до роботи Ради Безпеки та її допоміжних органів для всіх членів Генеральної Асамблеї, яких не визнано агресорами. І водночас будь-яка участь будь-якої держави — члена Ради Безпеки має призупинятися на час, коли така держава в порушення Статуту ООН іде агресією проти іншої нації», — заявив Зеленський.

На думку президента України, потрібна також система превенції агресій через раннє реагування на дії, спрямовані проти територіальної цілісності та суверенітету держав.

«Серед іншого — потужні санкції проти агресора. Кожен, хто хоче почати війну, має бачити ще до своєї фатальної помилки, що саме втратить, коли почне війну. Питання про застосування превентивних санкцій має виноситися на розгляд Ради Безпеки ООН автоматично, коли будь-який член Генеральної Асамблеї заявляє про загрозу агресії. Українські солдати зараз своєю кров’ю роблять те, що Рада Безпеки ООН має робити своїми голосуваннями: зупиняють агресію та захищають принципи Статуту ООН», — заявив він.

Як писали «ФАКТИ», раніше президент Зеленський виступив на загальних дебатах Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку.

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