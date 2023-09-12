Гол Ярмоленка не врятував Україну від поразки в Італії у відборі на Євро-2024: відеоогляд матчу

У вівторок, 12 вересня, збірна України, яка не програла у Вроцлаві команді Англії, зіграла у Мілані черговий матч відбору на Євро-2024 проти Італії.

Відбір до Євро-2024. 6-й тур

Італія — Україна — 2:1

Італія: Доннарумма, Ді Лоренцо, Скальвіні, Бастоні, Дімарко (Бірагі, 58), Локателлі, Барелла (Крістанте, 84), Фраттезі, Дзаньоло (Орсоліні, 72), Дзакканьї (Ньонто, 58), Распадорі (Ретегі, 72).

Україна: Бущан, Конопля, Забарний, Кривцов, Миколенко, Степаненко (Сидорчук, 84), Зінченко (Буяльський, 75), Ярмоленко (Мудрик, 58), Циганков (Ванат, 75), Судаков, Довбик (Яремчук, 58).

Голи: Фраттезі (13, 30) — Ярмоленко (41).

Попереджені: Миколенка (38), Конопля (61), Степаненка (76), Забарного (78).

Перед грою італійська преса вкотре продемонструвала свою байдужість до всього, що не стосується їхньої національної збірної. Зокрема, представляючи «жовто-синіх», авторитетне видання Calciomercato написало, що «Скуадра Адзурра» протистоятиме підопічним… Олександра Петракова. Після такої помилки неточності зі складом нашої збірної вже особливого значення не мали…

Зважаючи на важливість поєдинку для італійців після несподіваної втрати очок у поєдинку з Північною Македонією (1:1), підопічні Лучано Спалетті з перших хвилин почали тиснути на наш захист. Не використавши кілька моментів, на 13-й хвилині «Скуадра Адзурра» все ж таки відкрила рахунок. Судаков на правому фланзі захисту послизнувся (після цієї ситуації футболіст «Шахтаря» перевзув бутси) та дозволив Дзакканьї обікрасти себе, той швидко оцінив ситуацію й віддав на Фраттезі, який із меж штрафного майданчика пробив точно в кут — 1:0.

А під кінець півгодини гри господарі подвоїли свою перевагу. І знову не обійшлося без везіння для «Скуадри Адзурри» — м'яч відскочив у штрафному майданчику до Фраттезі, який пробив повз Бущана. Арбітр спочатку не зарахував взяття воріт, зафіксувавши офсайд, але після перегляду VAR змінив своє рішення та вказав на центр поля — 2:0.

Утім, «жовто-сині» рук заздалегідь не опустили. Спочатку Довбик не реалізував свій момент, ударом здалеку не переграв Доннарумму, але на 41-й хвилині форвард «Жирони» все ж таки взяв участь у гольовій атаці. Ярмоленко класним пасом знайшов Довбика на лівому куті воротарського майданчика, Артем не зміг переграти воротаря, який парирував удар, але захисник «Скуадри Адзурри» невдало підстрахував голкіпера й у спробі вибити м'яча віддав пас точно в ноги Ярмоленку, і Андрію залишалося лише поцілити по порожніх воротах із кількох метрів — 2:1.

Цей гол став для Ярмоленка 46-м у футболці національної збірної — до Андрія Шевченка та звання найкращого бомбардира в історії «жовто-синіх» представнику київського «Динамо» залишилося лише два точні удари.

Після перерви команди створили достатню кількість моментів біля обох воріт. Нашу збірну одного разу врятувала поперечина після удару Локателлі з меж штрафного майданчика, могли забивати Дзакканьї, Распадорі, Скальвіні, Дзаньоло, але або надійно діяв Бущан, або підводила реалізація. Біля протилежних володінь Довбик не влучив у рамку з гострого кута, Мудрик пробив вище з перспективного штрафного, як і підвела точність Коноплю, який замикав головою навіс із лівого флангу.

Проте цифри на табло більше не змінювалися, і фінальний свисток зафіксував перемогу Італії — 2:1. Таким чином, продовжилася жахлива серія України у поєдинках проти «Скуадри Адзурри» — сім поразок проти двох нічиїх. І, як і раніше, жодної перемоги у «жовто-синіх»…

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «молодіжка» України здобула важку перемогу над Північною Ірландією на старті відбору Євро-2025.

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