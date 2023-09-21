В третій четвер місяця, 21 вересня, у представників багатьох знаків зодіаку з'явиться можливість проявити себе на роботі з найкращого боку, вважають астрологи.



Тому сьогодні необхідно бути дуже уважними та зосередитись на головних завданнях дня. Крім того, бажано свої емоції тримати під замком, щоби не зробити необдуманих вчинків, радять фахівці.



Овен

Багатообіцяльний день, що дає змогу легко і швидко досягти найрізноманітніших цілей. Ваші ідеї дуже хороші, оточення готове визнати це. Ви чудово справляєтеся з професійними обов'язками. На ті справи, які приносять вам насолоду, залишається достатньо часу.

Дуже корисним і приємним в Овнів виявляється неформальне спілкування з колегами, ваша думка про власне ділове оточення може змінитися на краще. Ймовірний початок службового роману. Можливі великі грошові надходження, зокрема несподівані.

Телець

Вдалий день для того, щоб мізкувати над якимись складними завданнями та важливими питаннями. Вам вдається знайти зв'язок між фактами та подіями, які раніше здавалися випадковими; це дозволить внести необхідні корективи до планів на майбутнє.

Вдало відбуваються у Тельців ділові переговори, проте не слід вірити всім обіцянкам, які ви чуєте цього дня. Вечір бажано провести у колі близьких. Спілкування із малознайомими людьми рекомендується звести до мінімуму. Не робіть необдуманих покупок, не ризикуйте грошима.

Близнюки

Можна розраховувати на удачу, вам щастить практично у всьому. Доля не скупиться на подарунки Близнюкам, а від вас потрібно лише одне — приймати їх із вдячністю. Проблеми вирішуються самі собою або за мінімальної вашої участі. Ризиковані проєкти виявляються вигідними та вдалими.

Професійні розбіжності долаються швидко, недавній недоброзичливець може бути добрим союзником. Ви легко захоплюєтеся, висока ймовірність початку нових романтичних історій. Відносини в сім'ї гармонійні, близькі, напевно, знайдуть спосіб порадувати вас, і ви відповісте тим же.

Рак

Буде багато справ, хоч і не дуже важливих, але дуже виснажливих. Важко правильно розподілити сили, часто виникають суєта і плутанина, які не найкраще впливають на настрій. Деколи вам хочеться командувати, але оточення зовсім не готове підкорятися, тому можуть спалахувати сварки.

Ракам корисне спілкування з людьми старшого віку, їх мудрість та життєвий досвід співслужать вам гарну службу. Не піддавайтеся на провокації знайомих жінок, не вірте пліткам, що стосуються дорогої вам людини.

Лев

Вдалий день для того, щоб придбати нові ділові зв'язки і зміцнити старі. Ваші починання отримують підтримку, буде шанс знайти людей, які готові фінансувати ваші бізнес-проєкти. Не виникає проблем із дотриманням загальноприйнятих правил та традицій, дотриманням формальностей; на будь-яких офіційних заходах ви почуваєтеся винятково комфортно.

Відносини з близькими людьми стають у Левів теплішими та довірливішими. Можна ділитися своїми проблемами та переживаннями. Ви, напевно, отримаєте хороші поради, моральну підтримку або реальну допомогу.

Діва

Будьте готові імпровізувати, відмовлятися від звичок, що склалися, і навіть порушувати традиції (не виходячи при цьому за рамки здорового глузду). З'являються нові ідеї, надходять привабливі пропозиції — з професійного погляду день буде дуже насиченим. Варто мати на увазі, що навряд чи вдасться негайно досягти успіху; швидше за все, він прийде трохи згодом.

День підходить Дівам для вирішення складних сімейних питань, урегулювання конфліктів між родичами. Ви готові взяти на себе відповідальність за інших. Деякі представники знаку серйозно замисляться над створенням сім'ї.

Терези

Через бажання приймати важливі рішення самостійно можуть виникати конфліктні ситуації. Ви не дотримуєтеся отриманих порад, робите лише те, що вважаєте за потрібне. Іноді це призводить до серйозних труднощів і проблем, але змінювати свою поведінку ви не збираєтесь.

Впевненість у собі допомагає Терезам не спасувати у важкій ситуації. Більше того, іноді тільки завдяки їй ви й досягаєте поставленої мети. Можливі труднощі особистого характеру, але ви з усім впораєтеся, як тільки розберетеся у своїх почуттях.

Скорпіон

Сприятливий день на вирішення складних завдань. Ви справляєтеся з ними швидко, не допускаєте помилок, завжди знаходите оптимальний шлях до мети. Деколи доводиться діяти дуже прямолінійно і навіть жорстко, але ви не переживаєте з цього приводу. Можливо, хтось приховує вас, але з цим можна буде розібратися і пізніше.

Скорпіонам потрібно зберегти добрі стосунки з жінками, які можуть хоч якось вплинути на ваше життя. Дуже важливо, щоб ви самі контролювали свої вчинки; нікому не дозволяйте маніпулювати вами.

Стрілець

Сприятливий день для спілкування, врегулювання конфліктів та подолання розбіжностей. Вдасться викрити таємних недоброзичливців, обеззброїти ворогів, зміцнити свої позиції. Можлива поява нових інтересів і захоплень, кругозір стрімко розширюється, разом з ним ростуть і амбіції.

Стрільцям хочеться оточити себе розумними та яскравими людьми, але такі вам сьогодні навряд чи зустрінуться. Куди вища ймовірність вимушеного спілкування з якимись нудними особами, які не мають власних ідей і намагаються скористатися вашими.

Козоріг

Яскраво проявляються ваші найкращі якості. Все, що ви робите, привертає увагу, ви знаходите нових союзників і партнерів, а також покровителів із впливових людей. Вам вдається сильно впливати на оточення, надихати його на ті чи інші вчинки.

Козороги мають шанс вдало вирішити важливі питання, що стосуються матеріальної підтримки, отримати кошти на реалізацію якогось бізнес-проєкту. Від необдуманих вчинків та незапланованих покупок краще утриматися.

Водолій

Непростий день. За що б ви не бралися, вам неодмінно доводиться з кимось боротися, доводити свою перевагу, або, у кращому разі, відстоювати свою думку в суперечках. Проявіть твердість — лише так ви зможете захистити свої інтереси. Ризикувати небажано, краще проявляти обережність та обачність.

Будьте пильні, якщо маєте справу з грошима — не важливо, своїми чи чужими. Виявляючи лідерські якості, ви зможете досягти великих успіхів. Однак не слід думати, що це буде легко. Налаштовуйтесь на серйозну роботу. У другій половині дня у Водоліїв можливе отримання підтримки від старших родичів чи давніх знайомих.

Риби

Будьте терплячі. У цей день таємне стає очевидним, але це відбувається не так швидко, як хотілося б. Надходить інформація суперечлива, вам потрібен час, щоб зрозуміти, що до чого. Важливо розібратися у відносинах з оточенням; з'ясується, що ви довго не знали, хто вам друг, а хто ворог.

День підходить Рибам для комерційної діяльності, укладання угод. Бажана спільна робота. Відпочивати теж краще в компанії, оскільки на самоті ви можете почуватися дискомфортно. У другій половині дня бажано уникнути перевантажень; не виключені нездужання.

Також сьогодні варто нагадати, що за Східним гороскопом, 21 вересня — день Водяного Коня, або, як жителі Азії його іноді називають — Скакуна-Жартуна.



Адже не секрет, що Кінь — це феноменальна істота, яка вражає своєю елегантністю, прагненням до пригод та неабияким гумором. Багато людей мріють мати таку ж харизматичну особистість поруч, оскільки саме ці риси роблять Коня цікавим співрозмовником.

У складних життєвих ситуаціях Кінь надає перевагу діям, розв'язуючи їх шляхом руху (іншими словами, він розглядає різні варіанти, включаючи можливість втечі, але не обмежуючись лише нею).

Щодо роботи, то успішними для людей, які народилися цього дня, можуть бути професії, пов'язані з подорожами, пригодами та жартами — таксист, провідник, шофер, репортер, гуморист і, звичайно, жокей.

Також нагадаємо, що восени представники трьох сузір'їв зможуть суттєво покращити своє фінансове становище — але тільки у тому разі, якщо зможуть проявити свою унікальну індивідуальність, позбувшись сумнів та невпевненості.

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