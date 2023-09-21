Майже 500 окупантів, 41 артилерійська система і 29 дронів: в Генштабі розповіли про втрати ворога за добу

Розпочалася п’ятсот сімдесят п’ята доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України.

Минулої доби росія завдала чергового авіаційного удару по Україні ударними БпЛА типу Shahed-136/131. В результаті бойової роботи протиповітряною обороню було знищено 17 «шахедів» по маршруту слідування у межах Сумської, Полтавської, Кіровоградської та Дніпропетровської областей.

На жаль внаслідок влучань на Полтавщині постраждав нафтопереробний завод. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура, повідомили у Генштабі ЗСУ.

Протягом минулої доби відбулося 23 бойових зіткнення. Ворог завдав 2 ракетних та 80 авіаційних ударів, здійснив понад 49 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах нашої держави.

Під артилерійським вогнем опинилися близько 90 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

В зоні відповідальності ОСУВ «Хортиця» на Бахмутському напрямку Сили оборони успішно відбили атаки противника в районі західніше Зайцевого Донецької області.

Противник намагався відновити втрачене положення в районі північно-східніше та східніше Андріївки Донецької області, успіхів не мав. Сили оборони продовжують штурмові дії в районі південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

В зоні відповідальності ОСУВ «Таврія» на Мар’їнському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Мар’їнки Донецької області. Тут протягом минулої доби ворог здійснив 13 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Водночас, на Авдіївському та Шахтарському напрямках Сили оборони тримають оборону на зайнятих рубежах, мають ініціативу та відвойовувати нашу землю.

На Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують наступальну операцію, завдають окупаційним військам значних втрат в живій силі та техніці, змушують ворога відходити із займаних позицій. Наші захисники відбили атаки ворога в районі Роботиного Запорізької області. Окупанти мають значні втрати як у живій силі, так і в техніці.

В зоні відповідальності ОСУВ «Одеса» на Херсонському напрямку Сили оборони ведуть контрбатарейну боротьбу, знищують склади забезпечення та наносять успішне ураження по тилах противника.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 5 — по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділами ракетних військ уражено район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 11 артилерійських засобів, зенітно-ракетний комплекс «Стріла-10» та станцію РЕБ противника.

Завдяки успішним діям ЗСУ, ворог втратив:

Нагадаємо, сьогодні вночі та вранці вся Україна перебувала під ударом російських ракет. Вночі російські стратегічні літаки Ту-95МС запустили по Україні декілька груп крилатих ракет. Сили ППО знищили близько 20 цілей. Вранці ракетні удари продовжились. Окупанти намагались влучити по інфраструктурних об'єктах. Також з окупованої території та Білгородської області були обстріляні приграничні Херсон та Харків.

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