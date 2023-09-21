Ворог вночі атакував гуртожиток та житлові будинки в Херсоні: є загиблі та поранені

Вночі 21 вересня російські варвари знов обстрілювали Херсон.

За інформацією очільника ОВА Олександра Прокудіна, росіяни поцілили у будівлю гуртожитку. Через обстріли загинули дві людини, ще пʼятеро поранені.

«Загиблі внаслідок нічного російського терору — двоє чоловіків віком 29 та 41 рік. Вони перебували всередині гуртожитку, в який поцілили окупанти», — написав він.

Серед поранених — 61-річна жінка у важкому стані. До лікарні доправили двох жінок 44 і 57 років, а також 49-річного чоловіка з травмами середньої важкості. 81-річній жінці надали допомогу на місці.

За словами Прокудіна, росіяни били по житлових кварталах. Як наслідок, пошкоджені приватні і багатоквартирний будинки, горіли автомобілі.

Нагадаємо, вночі російські стратегічні літаки Ту-95МС запустили по Україні декілька груп крилатих ракет. Сили ППО знищили близько 20 цілей. На жаль, є влучання та поранені. Наразі тривога ще триває у західних областях України.

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