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Події

Ракетний удар по Черкасах: кількість потерпілих стрімко зросла

9:53 21 вересня 2023
Черкаси

Сьогодні вночі під ракетний удар росіян попали Черкаси.

У місті пошкоджено будівлю готелю, виникла пожежа, а також сталося займання торгових павільйонів на ринку.

Триває розбір завалів на місці падіння уламків російської ракети, повідомив очільник ОВА Ігор Табурець.

Станом на зараз відомо про 10 потерпілих. З них двоє — тяжкі. Медики надають усю необхідну допомогу.

За його словами, на момент вибуху у готелі могло перебувати понад 20 людей. Наразі звільнено адміністраторку готелю, яка зараз у лікарні.

Понад 20 людей можуть бути під завалами готелю.

Рятувальна операція триватиме до кінця доби.

Як повідомляли «ФАКТИ», сьогодні вночі та вранці російський ворог завдав масованого ракетного удару по всій території України. Влучання є в столиці та деяких областях. Крім того, окупанти обстріляли Херсон та Харків.

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