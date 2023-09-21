Даша Квіткова та Нікіта Добринін продають свій заміський будинок

Блогерка Даша Квіткова та телеведучий, колишній герой шоу «Холостяк» Нікіта Добринін, які нещодавно розлучилися, продають свій заміський будинок. Користувачі мережі помітили оголошення про продаж на одному з сайтів. За триповерховий котедж площею 150 квадратних метрів у селі Гатне просять 320 тисяч доларів.

Вказується, що будинок повністю укомплектований побутовою технікою та меблями. Виконаний дизайнерський ремонт «для себе».

До речі, ні Даша, ні Нікіта про це поки не повідомляють у своїх соцмережах.

Нагадаємо, Квіткова та Добринін придбали цей будинок у листопаді 2020 року. Експодружжя облаштувало помешкання під себе, зробили дитячий майданчик для сина Лева.

Даша та Нікіта поставили остаточну крапку в стосунках, розділили майно та закінчили розлучний процес. Вони спільно виховують дворічного сина Лева.

Нещодавно Квіткова потрапила в ДТП за участю елітних автівок.

Фото: instagram.com/kvittkova

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