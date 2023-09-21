Старший син Дональда Трампа повідомив, що батько помер: що сталося

Ім'я колишнього президента США Дональда Трампа сьогодні знову найбільш згадували в Америці.

Річ у тому, що в середу, 20 вересня, Дональд Трамп-молодший на своїй сторінці у соцмережі X (колишній Twitter) повідомив про смерть батька.

Перший твіт був такий: «Зі скорботою повідомляю, що мій батько Дональд Трамп помер. Я балотуватимуся на пост президента у 2024 році».

Враховуючи, що Дональд-молодший має 10 мільйонів передплатників у Х, повідомлення розлетілося миттєво.

За кілька хвилин з'явився другий твіт з погрозами на адресу Північної Кореї, у разі перемоги Дональда-молодшого на виборах.

Третій твіт натякав на існування «цікавого листування» з мільярдером Джеффрі Епштейном, який був заарештований за сексуальні злочини й наклав на себе руки у в'язниці.

Також Дональд-молодший дозволив собі кілька образ на адресу Джо Байдена.

Провідні інформаційні агенції кинулися з'ясовувати, що сталося з колишнім президентом США.

Як з'ясувалося, обліковий запис старшого сина Дональда Трампа зламали хакери. Про це коротко заявив Ендрю Сурабіан, речник Дональда Трампа-молодшого.

Фальшиві твіти почали з'являтися після 08:00 за місцевим часом. Вони були доступні близько години, потім їх видалили.

Підозри, що з повідомленнями про смерть Дональда Трампа щось негаразд, з'явилися майже одразу. Річ у тому, що одночасно з цими твітами колишній президент США активно публікував свої коментарі у соціальній мережі Truth, яку сам створив після того, як його обліковий запис було заблоковано в Twitter.

Новий власник соцмережі Ілон Маск ще в листопаді минулого року блокування зняв, але Дональд Трамп своїм обліковим записом у Х поки не користується.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно Дональд Трамп заробив на нову передвиборчу кампанію 7,1 мільйона доларів.

Колишній президент успішно використовує у маркетингових цілях своє тюремне фото. Відомо, що 24 серпня Трамп добровільно з'явився у в'язницю Фултон, де його офіційно заарештували, зняли відбитки пальців, сфотографували та надали реєстраційний номер арештанта. Після цього експрезидента звільнили під заставу 200 тисяч доларів. Mugshot Трамп був опублікований й відразу став вірусним у мережі.

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