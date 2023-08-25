Трамп здався та провів у в'язниці цілих 20 хвилин (фото)

45-й президент США Дональд Трамп, якого офіційно звинувачено у злочині проти держави та американського народу, виконав свою обіцянку добровільно з'явитися до в'язниці округу Фултон, штат Джорджія. Щоправда, він пробув там недовго.

Як пише ВВС, у в'язницю він прибув у супроводі великого кортежу. Там колишнього американського лідера було формально заарештовано у кримінальній справі щодо спроби підтасовування результатів президентських виборів. У нього взяли відбитки пальців та сфотографували, як обвинуваченого, анфас та у профіль. Все це зайняло 20 хвилин, після чого Дональд Трамп вийшов під заставу у 200 тисяч доларів.

Фото ВПС

«Голос Америки» повідомляє, що Трампу у в'язниці у списку ув'язнених присвоєно номер P01135809. У документі, опублікованому на сайті в'язниці округу Фултон, йдеться, що зрост Трампа становить 190 см, вага — 97,5 кг.

Після «візиту» у в'язницю кортеж Трампа вирушив до аеропорту Хартсфілд-Джексон в Атланті, звідки приватний літак доставив експрезидента назад до його маєтку у Нью-Джерсі.

Крім справи у Джорджії (прокурор звинувачує його у спробі переглянути результати президентських виборів 2020 року, згідно з офіційним обвинуваченням, він вимагав це від місцевих політиків-республіканців), проти Дональда Трампа порушено ще три справи, і він — перший в історії обвинувачений у кримінальній справі серед чинних та колишніх президентів США. Сам колишній президент усі звинувачення відкидає і називає їх «полюванням на відьом».

Разом з експрезидентом у цій справі проходять ще 18 осіб, зокрема колишні очільник президентської адміністрації Марк Медуз та мер Нью-Йорка юрист Рудольф Джуліані.

Фото із сайту в'язниці округу Фултон

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