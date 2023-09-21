Генералу Марку Міллі знайшли заміну: з ким підтримуватиме зв'язок Валерій Залужний

Більшість членів Сенату США (верхня палата Конгресу США) підтримали призначення головнокомандувача американських ВПС генерала Чарльза К. Брауна на посаду голови Об'єднаного комітету начальників штабів. Як уже повідомляли «ФАКТИ», генерал Марк Міллі найближчими днями йде у відставку. Таким чином, його наступником затверджено генерала Брауна.

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів — вищий військовий офіцер у Збройних силах США та головний військовий радник президента країни, Ради національної безпеки та Пентагону.

Чарльз К. Браун

Кандидатуру генерала Брауна запропонував президент США Джо Байден. Сенат підтримав її 83-ма голосами проти 11-ти.

Чарльз К. Браун стане лише другим темношкірим офіцером на цій високій посаді. Першим був Колін Пауелл два десятиліття тому.

Генерал Браун — колишній льотчик-винищувач. Байден упевнений, що він привнесе досвід командування в Тихому океані у вирішення проблеми напруження, що зростає, у відносинах з Китаєм.

Республіканці намагалися блокувати призначення Брауна, але демократам, у яких збереглася більшість у Сенаті, вдалося обійти блокаду, ініціатором якої став сенатор Томмі Тубервілл.

Міністр оборони США Ллойд Остін вже привітав Брауна із твердженням. Американські ЗМІ тим часом зазначають, що тепер у Пентагоні дві найвищі посади займають афроамериканці — міністр оборони Остін та новий голова Об'єднаного комітету начальників штабів. Подібне сталося вперше в американській історії.

Для України, безумовно, вкрай важливо, як складатимуться відносини між генералом Брауном та головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним. Генерал Залужний неодноразово дякував Марку Міллі за підтримку і називав його своїм другом, а коментарі генерала про досягнення ЗСУ на полі бою завжди були оптимістичними.

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