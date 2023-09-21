Вперше за пів року росіяни вдарили по енергооб’єктах: як це вплинуло на енергосистему країни

Наслідком першої за шість місяців масованої ракетної атаки росіян є пошкодження енергооб’єктів у західному та центральному регіонах України.

Про це повідомили в «Укренерго».



«Сьогодні вранці, 21 вересня, через масовану ракетну атаку ворога зазнали пошкоджень об’єкти в західному та центральному регіонах. Було частково знеструмлено споживачів в Рівненській та Житомирській областях», — йдеться в повідомленні.

Зокрема, на Рівненщині без електрики залишилась частина Рівненського району, повідомив голова ОВА Віталій Коваль.



Наразі роботу магістральних мереж в регіоні відновлено, триває заживлення побутових споживачів в мережах обленерго.

Також під час атаки зазнали пошкоджень мережі обленерго в Дніпропетровській, Київській, Харківській областях. Аварійно-відновлювальні роботи почались одразу після відбою тривоги, повідомили в компанії.

В «Укренерго» зазначають, що «зараз зарано робити висновки щодо початку нової терористичної кампанії проти цивільної інфраструктури».

Нагадаємо, сьогодні, 21 вересня, російські війська влаштували масований ракетний обстріл України. Під ударом опинились Київ та область, Рівне, Харків, Черкаси, Хмельницький, Дрогобич.

Росія випустила по Україні 43 ракети повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55. Було збито 36 крилатих ракет.

Раніше глава «Укренерго» Володимир Кудрицький заявив, що Україні вистачить електроенергії взимку, але масовані обстріли росіян можуть змінити ситуацію.

За його словами, енергетики розглядають усі варіанти, у тому числі й найгірший сценарій — повторення масованих атак ракетами, дронами саме проти енергосистеми. При цьому він зазначив, що відключення електропостачання — це не факт, а ризик, до якого всі в Україні мають бути готові, якщо росія знову вдасться до енергетичного терору.

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