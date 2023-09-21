Київ під ударом: рятувальники показали фото наслідків ракетної атаки росіян

У Києві ушпиталили ще одну людину, яка постраждала через ракетну атаку 21 вересня. До лікарні доставили 16-річну дівчину.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Як зазначив Кличко, у Шевченківському районі внаслідок падіння уламків була пошкоджена газова труба, також там вибило вікна в гуртожитку поруч. Медики госпіталізували постраждалу 16-річну дівчину з гострою реакцією на стрес.

Своєю чергою, в управлінні ДСНС столиці показали, як ліквідовували наслідки ворожої атаки у Дарницькому та Шевченківському районах Києва. Внаслідок падіння уламків ракет спалахнули пожежі.

Через російські ракети пошкоджені будинки, авто, СТО. На місцях подій працювали 55 рятувальників та 10 одиниць основної і спеціальної техніки.

Нагадаємо, минулої ночі та зранку російські окупанти атакували Україну 43 ракетами, 36 з них збили наші військові. Вибухи чули у багатьох регіонах, зокрема у Києві та області. У районі столиці сили ППО збили близько 20 ворожих цілей, але уламки впали у декількох районах. Раніше міська влада повідомляла про сімох постраждалих.

713

Читайте нас у Facebook та Instagram