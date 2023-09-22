«Абрамси» будуть в Україні вже наступного тижня: про що домовилися Зеленський та Байден (фото, відео)

У межах робочого візиту до Сполучених Штатів Америки президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом США Джозефом Байденом.

«Сьогодні ми досягли важливих результатів. Ми домовилися опрацювати низку стратегічних рішень, які дадуть нам змогу запобігти будь-якій новій агресії проти України й наших людей», — цитує очільника української держави Офіс президента.

Фото ОП

Крім того, за його словами, було досягнуто нових домовленостей, які зміцнять обороноздатність України. Володимир Зеленський подякував Джозефу Байдену за новий пакет допомоги Україні: «Дуже потужний пакет. Є саме те, що потрібно нашим солдатам зараз».

До цього пакету, загальна вартість якого складає 325 млн. доларів, увійшли:

Боєприпаси для HIMARS;

Артилерійські снаряди калібру 155 мм, у тому числі касетні;

Зенітні комплекси Avenger;

Ракети AIM-9M для ППО;

Пулемети калібру 12,7 мм для збиття дронів.

Це озброєння передаватиметься Україні з військових складів, а нові постачання залежатимуть від затвердження Конгресом нового бюджету. Ракет ATACMS для HIMARS з дальністю 300 км в цьому пакеті немає.

Вже наступного тижня в Україні очікують на поставку перших американських танків Abrams. Про це Джо Байден повідомив під час спілкування з журналістами.

Нагадаємо, що у кулуарах Генасамблеї ООН Володимир Зеленський зазначав, що Україна просить партнерів про постачання крилатих ракет. За його словами, їх не планують використовувати для ударів по території країни-агресорки, а лише для захисту України.

Фото Офісу президента

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