«Хочемо врятувати країну»: Зеленський знову нагадав союзникам про крилаті ракети

Президент України Володимир Зеленський, який виступив на загальних дебатах Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку, знову попросив у США та інших західних партнерів крилаті ракети великої дальності. Країна не планує використовувати їх для атаки на москву або інші цілі на російській території.

«Ми просто хочемо врятувати нашу країну», — сказав Зеленський в інтерв'ю телеканалу CNN в кулуарах Генеральної Асамблеї ООН в Нью-Йорку.

Під час інтерв'ю 45-річний Президент України розмовляв частково українською, частково англійською мовами.

Україна вже деякий час прагне отримати від США крилаті ракети великої дальності типу ATACMS для протидії агресивній війні росії. Це керовані ракети з дальністю польоту до 300 кілометрів від американського виробника Lockheed Martin, які запускаються з землі по наземних цілях.

Аналогічну систему озброєння Україна просить у Німеччини — крилаті ракети типу Taurus. Вони підходять для знищення бункерів і захищених командних пунктів на відстані до 500 кілометрів.

Однак через велику дальність дії цих систем озброєнь у західних партнерів існують побоювання, що вони також можуть бути використані для нападу на цілі в росії. Володимир Зеленський намагався розвіяти ці побоювання, як це робили інші члени українського уряду до нього. Він підкреслив, що системи озброєнь повинні використовуватися виключно для оборони.

Нагадаємо заяву Джо Байдена, що світ повинен протистояти відкритій агресії росії. А також те, що президент США планує оголосити Зеленському під час їхньої зустрічі про новий пакет допомоги, але без ракет ATACMS.

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