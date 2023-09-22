Ексфутболістка збірної Англії померла у 27 років

У віці 27 років раптово померла футболістка «Шефілд Юнайтед» Медді Кьюсак, яка виступала за юнацькі збірні Англії різного віку, повідомляє офіційний сайт клубу. Подробиці смерті спортсменки не розголошуються, хоча з'явилися чутки про можливе самогубство. Раніше ексфутболіст збірної України пішов із життя у 35 років .

Медді виступала за колектив із Шеффілда у другому за силою дивізіоні з 2019 року та першою зіграла за команду 100 матчів. У липні Кьюсак у статусі віцекапітана підписала з «Шеффілд Юнайтед» новий контракт. Вона також працювала керівником відділу маркетингу футбольного клубу.

Колишній капітан чоловічої команди «Шеффілд Юнайтед» Біллі Шарп, дізнавшись про трагедію, розмістив у соцмережі X (раніше Twitter) спільне фото з Медді. «Така мила дівчина. Провів кілька чудових моментів із Медді. Така сумна втрата. Спочивай з миром, Медді», — написав футболіст.

Додамо, що до переходу в «Шеффілд Юнайтед» Медді Кьюсак виступала за «Бірмінгем», «Астон Віллу», «Ноттінгем Форест» і «Лестер».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що героїня фіналу ЧС з футболу дізналася про трагедію в сім'ї через годину після історичного тріумфу.

Фото ФК «Шеффілд Юнайтед»

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