36.71 / 37.47 40.14 / 41.04
Київ: +24
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

Героїня фіналу ЧС з футболу дізналася про трагедію в сім'ї через годину після історичного тріумфу (відео)

9:13 21 серпня 2023
Ольга Кармона

23-річна футболістка збірної Іспанії Ольга Кармона, яка забила єдиний гол у фіналі жіночого чемпіонату світу проти Англії, дізналася про смерть рідного батька через годину після тріумфу на мундіалі.

Папа спортсменки, яка з 2020 року виступає за мадридський «Реал», тривалий час боровся із хворобою, але все ж таки залишив цей світ за два дні до вирішального матчу жіночого ЧС. Мати та брати Ольги були присутні в Австралії, щоб підтримати її у фіналі, але про трагедію в сім'ї не повідомляли. І лише після того, як Кармоні вдалося підняти заповітний кубок над головою, вона дізналася, що батька більше немає в живих.

Про те, що батько помер, Ольга Кармона дізналася після відзначення завоювання Кубка світу

«Королівська іспанська футбольна федерація висловлює щирі співчуття Ользі Кармоне та її сім'ї в момент глибокого смутку. Ми любимо тебе, Ольга, ти — історія іспанського футболу», — йдеться у співчутті, опублікованому на офіційних сторінках організації в соцмережах.

Додамо, що жіноча збірна Іспанії вперше в історії стала чемпіоном світу з футболу. На минулому мундіалі, в 2019-му, «Фурія роха» вийшла до 1/8 фіналу, що досі залишалося найкращим результатом для національної команди на світових першостях.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що мати чемпіона світу з футболу Анхеля Корреа померла після тривалої боротьби з раком.

413

Читайте нас у Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

військовий квиток

Повістки на вулицях: військові запропонували свій шлях вирішення проблеми

Королівський песик

Тельцям — цікаві справи, Рибам — грошові надходження, Стрільцям — приплив енергії: гороскоп на день Королівського Песика 20 серпня

Бажана пенсія

Пенсії з інвалідності: хто з українців у вересні отримає 2300 грн

Гороскоп

Тільцям — вдалі покупки, Дівам — нове джерело доходів, Скорпіонам — приємний сюрприз: гороскоп на 21 серпня 2023 року

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту