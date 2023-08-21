Героїня фіналу ЧС з футболу дізналася про трагедію в сім'ї через годину після історичного тріумфу (відео)
23-річна футболістка збірної Іспанії Ольга Кармона, яка забила єдиний гол у фіналі жіночого чемпіонату світу проти Англії, дізналася про смерть рідного батька через годину після тріумфу на мундіалі.
Папа спортсменки, яка з 2020 року виступає за мадридський «Реал», тривалий час боровся із хворобою, але все ж таки залишив цей світ за два дні до вирішального матчу жіночого ЧС. Мати та брати Ольги були присутні в Австралії, щоб підтримати її у фіналі, але про трагедію в сім'ї не повідомляли. І лише після того, як Кармоні вдалося підняти заповітний кубок над головою, вона дізналася, що батька більше немає в живих.
«Королівська іспанська футбольна федерація висловлює щирі співчуття Ользі Кармоне та її сім'ї в момент глибокого смутку. Ми любимо тебе, Ольга, ти — історія іспанського футболу», — йдеться у співчутті, опублікованому на офіційних сторінках організації в соцмережах.
PÉSAME | La @RFEF lamenta profundamente comunicar la muerte del padre de Olga Carmona. La futbolista ha conegut la triste noticia una vez concluida la final de la Copa del Mundo.- RFEF (@rfef) August 20, 2023
Mandamos nuestro abrazo más sincero a Olga ya su familia en un momento de profundo…
Додамо, що жіноча збірна Іспанії вперше в історії стала чемпіоном світу з футболу. На минулому мундіалі, в 2019-му, «Фурія роха» вийшла до 1/8 фіналу, що досі залишалося найкращим результатом для національної команди на світових першостях.
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