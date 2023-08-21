Героїня фіналу ЧС з футболу дізналася про трагедію в сім'ї через годину після історичного тріумфу (відео)

23-річна футболістка збірної Іспанії Ольга Кармона, яка забила єдиний гол у фіналі жіночого чемпіонату світу проти Англії, дізналася про смерть рідного батька через годину після тріумфу на мундіалі.

Папа спортсменки, яка з 2020 року виступає за мадридський «Реал», тривалий час боровся із хворобою, але все ж таки залишив цей світ за два дні до вирішального матчу жіночого ЧС. Мати та брати Ольги були присутні в Австралії, щоб підтримати її у фіналі, але про трагедію в сім'ї не повідомляли. І лише після того, як Кармоні вдалося підняти заповітний кубок над головою, вона дізналася, що батька більше немає в живих.

Про те, що батько помер, Ольга Кармона дізналася після відзначення завоювання Кубка світу

«Королівська іспанська футбольна федерація висловлює щирі співчуття Ользі Кармоне та її сім'ї в момент глибокого смутку. Ми любимо тебе, Ольга, ти — історія іспанського футболу», — йдеться у співчутті, опублікованому на офіційних сторінках організації в соцмережах.

PÉSAME | La @RFEF lamenta profundamente comunicar la muerte del padre de Olga Carmona. La futbolista ha conegut la triste noticia una vez concluida la final de la Copa del Mundo.



Mandamos nuestro abrazo más sincero a Olga ya su familia en un momento de profundo… August 20, 2023

Додамо, що жіноча збірна Іспанії вперше в історії стала чемпіоном світу з футболу. На минулому мундіалі, в 2019-му, «Фурія роха» вийшла до 1/8 фіналу, що досі залишалося найкращим результатом для національної команди на світових першостях.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що мати чемпіона світу з футболу Анхеля Корреа померла після тривалої боротьби з раком.

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