Гірко молодим: учасник Kalush Orchestra зіграв традиційне українське весілля

Учасник гурту Kalush Orchestra Віталій Дужик одружився зі своєю коханою — співачкою Євгенією Мазуренко. Молодята влаштували традиційне національне весілля, з автентичним вбранням та обрадами.

Наречена одягнула стрій своєї прабабусі з Бориспільщини, а наречений був у традиційному вбранні Волині, звідки родом його родина.

«Для нас було важливо, щоб кожен з нас був у вбранні свого регіону, що символізувало б об'єднання. Хоч ми з різних куточків України, але кохання поєднало нас, звело наші дороги», — розповіла Євгенія.

Для молодят було важливим закріпити шлюб вінчанням.

«Вінчання-одне з таїнств, коли чоловік та жінка створюють свій союз не лише на землі, а й на небі», — вважає музикант. Пара поділилася яскравими світлинами з весілля у соцмережах.

«Будувати сім"ю-це велика відповідальність, яку ми маємо гідно пронести разом. Почалася наша нова історія. Раніше в день весілля молодята перероджувалися адже змінювали свій статус в суспільстві. Ми народилися у новій родині, у нашій з тобою сімʼї. Нехай наша дорога буде щасливою», — написав Віталій.

Нагадаємо, Віталій зробив Євгенії пропозицію руки та серця у червні під час благодійного концерту Kalush Orchestra у місті Лодзь (Польща). Неочікувано музикант запросив дівчину на сцену та перед величезною аудиторією покликав заміж.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що актори серіалу «Жіночий лікар. Нове життя» Таїсія Хвостова та Ярослав Шахторін зіграли весілля в Києві.

А телеведуча Діана Кондратюк («Коло спорту») відгуляла весілля у Хмельницькому.

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