Сольський поставив крапку у гучному зерновому конфлікті між українським та польським урядами, — політолог

Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський зміг вирішити суперечку між урядом України та Польщею зі Словаччиною щодо експорту зернових, попри значну напругу між прем’єр-міністром Денисом Шмигалем та його польським візаві. Про це написав політолог Володимир Сонюк у своєму блозі на сайті «Цензор.НЕТ».

«Цей успіх — не випадковість. Міністр сільського господарства системно займався цим питанням ще з весни. Проводив переговори, консультації, залучав спеціалістів тощо. І от тепер новина: Микола Сольський зі своїм польським колегою Робертом Телусом обговорили ситуацію із блокуванням експорту українського збіжжя, а також пропозицію України щодо її врегулювання, та домовились знайти рішення, яке враховує інтереси обох країн», — наголосив Сонюк.

За його словами, міністри домовилися виробити найближчим часом варіант взаємодії з питань експорту. Наступні переговори відбудуться найближчими днями. І, сподіваємося, на них буде поставлено крапку в цьому болючому питанні.

«Крім того, завдяки зусиллям голови Мінагрополітики Словаччина погодилася на створення системи ліцензування торгівлі зерном, що дозволить зняти заборону на імпорт пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшника», — додав політолог.

Він підкреслив, що українському міністру досягти таких результатів було вкрай нелегко.

«Мало хто розуміє, наскільки це був складний шлях, адже уряд постійно вставляв Сольському палки в колеса, як тиснучи на самого міністра, так і дратуючи наших партнерів публічно. Згадаймо лише, як прем’єр-міністр Денис Шмигаль погрожував подати проти Польщі позов до арбітражу Світової організації торгівлі. При цьому варто нагадати, що саме Шмигаль, як писали ЗМІ, провалив переговори із європейськими партнерами з питання експорту наших зернових», — констатував автор.

Матеріали, розміщені у рубриці «Блоги», відображають власну думку автора та можуть не співпадати з позицією редакції.

198

Читайте нас у Facebook та Instagram