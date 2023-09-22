Неочікуваний дует: Настя Каменських вперше за довгий час представила нову роботу

Популярна співачка Настя Каменських, яка розповіла як змінила її війна, вперше за довгий час випустила нову роботу. Вона представила спільний кліп зі співачкою SWOIIA, яка раніше виступала під псевдонімом Ассоль.

Як розповіла Настя, коли вона створювала цю композицію, у неї був певний меседж — наповнити людей вірою у майбутнє, внутрішнім сяйвом.

«Сяйво» — пісня яка створена для того, щоб нагадати про світанок у житті кожного із нас! Вона наповнена чуттєвістю та вірою в краще майбутнє, щоб надихати та дарувати енергію в цей нелегкий період", — прокоментувала Настя.

Режисером відео виступив креативний директор «Євробачення 2023» від України, режисер-постановник та кліпмейкер Герман Нєнов.

«Це відео — кольорова палітра емоційного стану кожного українця цієї осені. Чорний — колір скорботи і туги, яку зараз відчуває в своєму серці кожен з нас. Білий — колір світла, чистоти сердець, думок кожного з нас. Помаранчевий — колір світанку, надії та віри у світле майбутнє. А срібний колір символізує сталеві незламні серця кожного з нас. Саме мовою кольорів я намагався сформувати настрій цієї відеороботи і зробити її максимально теплою та чистою», — прокоментував ідею кліпу Нєнов.

Нову відеороботу також представила сьогодні Оля Полякова. У кліпі «У твоїх обіймах» співачка постала у незвичному образі.

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