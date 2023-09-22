«Складна робота як емоційно, так і фізично»: нова Оля Полякова представила символічний кліп про українських жінок

Співачка Оля Полякова, яка нещодавно поділилася в мережі рідкісним сімейним фото, здивувала прихильників новою роботою. Вона представила кліп на пісню авторки та композиторки Ольги Бажани «У твоїх обіймах». Режисером нового відео став Алан Бадоєв. Ця робота стала першою зйомкою Алана з початку повномасштабного вторгнення країни-агресора в Україну. Як зазначається в описі відео, «робота виконана у мінімалістичному стилі й сповнена драматичного символізму».

«Для багатьох українських жінок постіль перетворилась на нескінченну пустелю…» — написав Алан Бадоєв у своєму інстаграмі, анонсуючи вихід цієї роботи.

Оля Полякова предстала у незвичному для себе образі на безмежному ліжку, яке за кілька секунд поглинає воронка. Героїня співачки, не жаліючи сил, намагається вибратися з пастки, і коли їй це нарешті вдається, йде шукати свого коханого чоловіка на полі бою.

«Історія про сновидіння української жінки народилася миттєво. Сьогодні багато хто чекає своїх чоловіків з фронту. Я переконаний, що уві сні вони зустрічаються з ними, шукають їх на полі бою, подумки стають ангелами-охоронцями своїх коханих. Я Олю одразу попередив, що це буде дуже складний кліп, як емоційно, так і фізично. Усе, що глядач бачить у кадрі, є абсолютно реальним», — розповідає про роботу Бадоєв.

Зйомки проходили влітку під Києвом. Спеціально для нової відеороботи режисерська команда викопала в полі велику вирву, як від авіабомби. Не дивлячись на складні режисерські задачі, Полякова самостійно виконувала всі трюки в кадрі. Через що тіло артистки було вкрите порізами та синцями.

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення Полякова змінила свій творчий імідж, вона відмовилась від російськомовних хітів, дещо переклала українською. А нові пісні сповнені глибинних сенсів, які перекликаються із сьогоденням.

У кліпі «Пташка» головною героїнею кліпу стала незламна дівчинка Яна, яка постраждала внаслідок обстрілу вокзалу Краматорська.

Також Полякова у своєму кліпі «Дякую» показала українських героїв, які захищають країну від агресора.

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