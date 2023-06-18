«Мені хочеться тверезості»: Настя Каменських розповіла, як війна підсадила її на алкоголь (відео)

Популярна українська співачка Настя Каменських, яка нещодавно привітала Потапа з днем народження, заявила, що після початку повномасштабної війни почала багато випивати. Про це вона розповіла в інтерв'ю Маші Єфросініній.

«У мене був тяжкий рік, було багато алкоголю. Всі ж стежать, я дуже відверта у своїх блогах, всі знають, що я випивала, коли це доречно — день народження чи якесь свято, або якщо мені хотілося. Я мало пила. Але, звісно, цей рік… Це було зовсім інше, треба було забути. А що дає алкоголь? Він дає тобі кудись полетіти. Його було багато», — зізналася Настя Каменських.

Проте зараз співачка майже не п'є алкоголь, бо хоче проживати всі моменти тут і зараз, а не забувати.

«Зараз я дуже рідко п'ю, тому що я навпаки хочу бути тут, я не можу пропустити жодної посмішки людини на концерті, жодних обіймів з дитиною. Мені хочеться тверезості, тому що я хочу насолоджуватися», — наголосила артистка.

Крім того, Настя Каменських була така розбита, що довелося пити антидепресанти. Це сталося влітку.

«Я не могла боротися ні з чим. Це як сліпа зона, навіть зараз таке оніміння. Я взагалі не розуміла, чи повернуся я до нормального життя. У мене міг поїхати дах, тому я звернулася до фахівців, звичайно. Розуміла, що сама не справляюся взагалі. Настільки від болю оніміння. Єдине, що включалося — це, звичайно, аритмія. Зовсім неконтрольована. Я можу показати свої слабкі сторони, для мене це не проблема. Важко всім. Але біль — це двері вперед. Ти згадуєш дітей і розумієш, Що те, що ти пережила — це взагалі ніфіга не пережила. Було погано, але в порівнянні з іншими ситуаціями, це ніфіга не пережила», — заявила Каменських.

Як писали «ФАКТИ», останнім часом ходили чутки про розлучення Каменських із Потапом. Навіть говорили про зради шоумена. Проте Потап та Настя спростували ці чутки і запевнили, що їхньому шлюбу нічого не загрожує.

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