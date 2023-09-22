«Українська бронетехніка» поставила ЗСУ тисячі дефіцитних 122-мм пострілів та нарощує їх виробництво

Тисячі нових дефіцитних 122-мм осколково-фугасних артилерійських пострілів із повним зарядом сьогодні доставлено Збройним Силам України від «Української бронетехніки».

Як передає «Цензор.НЕТ», про це повідомили у підприємстві.

Постачання відбувається у кооперації з декількома країнами НАТО.

«Роль артилерії в нинішній війні складно переоцінити. Тому можливість виготовляти та постачати артилерійські боєприпаси для нас у пріоритеті. Наша компанія працює над збільшенням щомісячних обсягів виробництва артилерійських боєприпасів. В найближчих планах, — наростити кількість 122-мм пострілів в рази», — наголосив генеральний директор ТОВ «Українська бронетехніка» Владислав Бельбас.

Раніше повідомляломся, що на виставці у Кельце «Українська бронетехніка» представила удосконалений бронеавтомобіль.

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