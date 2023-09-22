«Під час війни треба змагатись у рішеннях, а не в образах», — Юрій Бутусов про напружені стосунки України та Польщі
«Польща — держава зі своїми інтересами, але в першу чергу Польща ділом довела, що відноситься до України як до своїх братів, — коментуючі низку конфліктів між двома країнами, пише Юрій Бутусов. — Поляки зробили та роблять для України набагато більше, ніж це вимагають державні інтереси, це масшабні постачання озброєння, це прийом біженців, і виміряти все це грошима навіть неможливо.
Чи є проблеми у наших стосунках?
Звичайно, такі проблеми завжди є у сусідів, і вони вимагають рішень.
Але чи варто виносити на зовні з’ясування стосунків між братами, роздмухувати скандали під час війни?
Ні, бо це — бити по самих собі, послабляти самих себе, закривати можливості пошуку компромісів.
Сподіваюсь, що президент Зеленський та фактичний керівник нашоі зовнішньої та внутрішньої політики Єрмак перестануть будувати стосунки з іншими країнами та всередині України через висування претензій та звинувачень, і задумаються, що державні інтереси реалізовуються через вплив та відповідальність. Вплив вимірюється програмами дій, відповідальність вимірюється вчинками. Слова без впливу та відповідальності не варті нічого.
Під час війни треба змагатись у рішеннях, а не у образах".
Фото зі сторінки Юрія Бутусова у соцмережах
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