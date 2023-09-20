Польща збирається з 2024 року скасувати пільги для українських біженців

У Польщі, де знайшли притулок сотні тисяч українських біженців, влада забезпечувала фінансову підтримку сім'ям з дітьми, людям похилого віку та іншим уразливим категоріям, а також надавали певні пільги. Проте наступного року ситуація може змінитись.

Так, представник уряду Польщі Петро Мюллер в інтерв'ю каналу Polsat заявив, що ці правила діють до кінця року і що на даний момент рішення щодо їхнього продовження на наступний рік немає. Йдеться про відміну вимог щодо проживання, надання дозволів на роботу, безкоштовний доступ до шкіл дітей з України, медичного обслуговування…

Про сигнал Польщі щодо припинення допомоги українцям пише й Bloomberg. Видання наводить словами заступниці міністра сім'ї та соціальної політики РП Ганни Шмідт, яка заявила, що Польща витратила на українців близько 2,4 мільярда злотих, і що наступного року таку підтримку скоротять.

Все це відбувається на тлі загострення ситуації, пов'язаної з експортом сільгосппродукції з України. Ще навесні цього року Єврокомісія запровадила тимчасову заборону на імпорт української пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику до п'яти країн ЄС: Болгарії, Угорщині, Польщі, Румунії та Словаччині. Нещодавно заборона була скасована, але деякі країни, зокрема й Польща, її продовжили, заявляючи про необхідність підтримки своїх аграріїв.

До речі, найбільше біженців з України зараз перебуває в Німеччині, куди їдуть і багато українців, які спочатку знайшли прихисток у Польщі.

Фото Pixabay

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