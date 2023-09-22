Навколо Андрія Куркова розгорівся скандал через участь у заході з представницею з росії

Довкола відомого українського письменника Андрія Куркова розгорівся скандал. Причиною стала його участь у заході з представницею з росії.

На 24 вересня в Harbourfront Center в Торонто запланований його виступ разом письменницею Маргарет Етвуд, журналісткою Налою Аєд та уродженкою рф Машею Гессен. Вона народилася в Москві, у 2012−2013 роках нетривалий час була директоркою російської служби Радіо Свобода, а згодом емігрувала до США. Зараз Маша Гессен є штатною авторкою журналу The New Yorker. Вона виступає проти режиму путіна.

Проте участь Куркова у заході привернула увагу українських письменників. Зокрема Андрій Чех, який є учасником бойових дій, виступив категорично проти будь-яких активностей з росіянами. Він пригадав, як відмовився брати участь у заході з Машою Гессен у США. Його обурило те, що Курков не вчинив так само. Своїми думками з цього приводу Чех поділився у Facebook.

«Тоді наша позиція була такою. Вона була для нас важливою. Вона була непохитною. І Андрій Курков не міг не знати про цей скандал. Знав, звісно. І навряд чи забув. Але це не заважає йому зараз сісти за один стіл з Гессен. Напевно він розповідатиме багато правильних і банальних речей про Україну.

Напевно навіть це принесе якусь користь. Але все це трохи смердітиме російським контекстом і болотною муттю. Можливо, є якісь сподівання на те, що Етвуд, яка сидітиме за тим самим столом, дещо нейтралізує той сморід, але не певен. Просто відтепер все, що говоритиме Андрій Юрійович з міжнародних майданчиків, видаватиметься мені нечесним і неправильним.

І отака маленька маніпуляція від мене. Після того нью-йоркського фестивалю я одразу поїхав здихати в Бахмут. Добре, що не здох.

Курков поїде на інші важливі та великі майданчики, дискутуватиме про глобальне, забуваючи про те, що деталі часом важливіші. З них складається людина і мислитель. Але що вже… сірі бджоли не гудуть. Пане Андрію, я просто не можу не висловитися. Не задля шакалячого експресу (не мій шлях), просто промовчати — проковтнути. Так, обурює і наповнює люттю", — написав Андрій Чех.

Представники письменницького цеху, українські митці жваво відреагували на допис у коментарях. Вони підтримують Чеха та підкреслюють, що наразі не варто мати нічого спільного з росіянами, навіть з так званими «хорошими руськими». І ми всі маємо проявити жорстку одностайну позицію. Зокрема, режисерка Ірина Цілик пригадала, як письменниця Вікторія Амеліна потролила думку про «жорстоких українських письменників» фотографією у футболці з аналогічним написом. Через півтора місяця вона загинула від поранень, які отримала під час ракетного обстрілу Краматорська росією.

Андрій Курков відреагував на критику і заявив, що йому не звикати до хейту. Від участі у дискусії відмовлятися він не збирається, бо вважає, що «про Україну без українців говорити не можна».

«Кожен у нас сам вирішує, що і як він робить для перемоги. Комусь подобається, що українських письменників не запросили на початку вересня взяти участь у Берлінському міжнародному літературному фестивалі, але запросили трьох російських емігрантів, щоб говорити про війну в Україні. Мені це не подобається. Про Україну без українців говорити не можна. Саме тому я і буду говорити з Машею Гессен, про яку ви можете дізнатися з Гугла. До речі, українським режисерам, що регулярно беруть участь у кінофестивалях, куди також запрошують росіян, претензії у нас ніхто не виставляє», — написав Курков у фейсбуці.

Під цим дописом також розгорілася гаряча дискусія, в якій дописувачі підтримують письменника, інші — розчаровані його рішенням і поясненнями.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що розгорівся гучний скандал на конкурсі «Міс Україна». Деяких учасниць звинуватили у звязках з росіянами. Після перевірки трьох дівчат дискваліфікували, ще дві самі відмовилися від участі.

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