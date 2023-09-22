Бали для пенсіонерів: в Україні запускають ще одну пенсійну реформу

Наступного року Кабінет міністрів України запускає нову пенсійну реформу. Її мета — забезпечити, щоб кожен український пенсіонер мав солідарну пенсію не нижче за 30% його середньої заробітної плати протягом життя. Разом з накопичувальною складовою — це буде не менше 50%. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

«З 1 березня 2024 року вже вдруге під час великої війни ми проведемо індексація пенсій. Наступного року плануємо зробити цю індексацію, як і всю солідарну систему, більш справедливою, зрозумілою і прозорою. У нарахуванні пенсій буде запроваджена бальна система. Вона вирівняє диспропорції між пенсіонерами, які давно вийшли на пенсію, і тими, хто зробив це нещодавно. Відповідно, виплати пенсіонерам, які виходили на пенсію раніше, підтягнуться до сучасного рівня», — написав він.

За словами Шмигаля, це працюватиме таким чином. Щомісяця працевлаштовані громадяни сплачують внесок до Пенсійного фонду. Внесок буде перерахований у бали відповідно до співвідношення між зарплатою людини та середньою зарплатою по Україні на той момент.

«Якщо ви платили внески із зарплати, яка є середньою по країні, — отримуєте 10 балів. Вище середньої по країні — отримуєте, наприклад, 12 або більше балів, менше середньої — 8 балів. Потім ці бали щороку будуть так само перераховуватись назад у пенсію відповідно до актуальної середньої заробітної плати. Так зробимо солідарну пенсійну систему захищеною від інфляції та девальвації», — пояснив прем’єр.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, коли українцям краще звертатись за призначенням пенсії.

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