Поспішати не потрібно: юристка пояснила, коли українцям краще звертатись за призначенням пенсії

Україна — правова держава, в якій, попри повномасштабне вторгнення рф та складні економічні умови, виплата пенсій продовжується.

Про це пише юристка Альона Чмона.

Також громадяни можуть звертатися і стосовно призначення пенсії за віком.

Таке звернення може здійснюватися у будь-який період з моменту виникнення права на пенсію, однак не раніше, аніж за місяць до того, як особа досягла пенсійного віку.

Є три основні формати, як можна подати заяву про призначення пенсії за віком:

завітавши до відповідного територіального органу ПФУ;

скориставшись вебпорталом електронних послуг ПФУ або «Дією»;

звернувшись до уповноваженої посадової особи тієї установи, підприємства чи організації, де ви працюєте.

«Конкретний формат залежить від того, чи працює людина на даний момент. Якщо так, то тут підійде третій пункт, а якщо ні — то перший або другий. Коли особа хоче скористатися послугами порталу, то для цього треба кваліфікований сертифікат електронного підпису», — пояснила юрист.

Які документи потрібні для призначення пенсії

Отож, серед переліку документів:

заява на виплату пенсії через поштове відділення або банківські установи. У першому випадку потрібно просто вказати, що заявник хоче отримувати пенсію на пошті, а у другому випадку — додати довідку про відкриття в банку відповідного рахунку;

кольорова фотокартка (її розміри мають бути 4×6 і вона потрібна, аби оформити пенсійне посвідчення);

паспорт громадянина України;

відомості стосовно місця проживання;

довідка про ІПН;

документи на підтвердження трудового стажу (трудова книжка та інші документи, які визначені «Порядком підтвердження наявного стажу роботи для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній», який було затверджено Постановою Кабміну № 637 від 12.08.1993);

довідка про заробітну плату особи, яка має включати період страхового стажу до 01.07.2000 (а починаючи з 01.07.2000 — передбачено індивідуальні відомості щодо застрахованої особи).

Якщо пенсіонер має особливий статус (наприклад, він військовий, «чорнобилець» чи особа з інвалідністю), треба надати документи на підтвердження цього статусу. Коли йдеться про громадян, які проживають на території тимчасово окупованої АР Крим та безпосередньо м. Севастополь, також має бути заява у довільній формі щодо того, що пенсіонер не має російського громадянства.

Експертка зазначила, що документи щодо стажу, віку та зарплатні подаються винятково в оригіналах. Щодо інших документів, то чинне законодавство передбачає можливість подати нотаріально завірені копії. Якщо подання документів відбувається через портал «Дія», то на скановані копії документів накладається електронний підпис, котрий базується на відповідному кваліфікованому сертифікаті.

ПФУ має розглянути заяву стосовно призначення пенсії протягом 10 днів, погодивши її, або надавши мотивовану відмову з поясненням порядку оскарження.

Нагадаємо, напередодні юрист пояснив, чи можуть отримати повістки пенсіонери та люди з інвалідністю.

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