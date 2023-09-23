Передостання субота місяця, 23 вересня, та остання неділя у вересні принесуть представникам багатьох знаків зодіаку достатньо приводів для роботи та відпочинку.

Тому ці дні можна повністю присвятити різноманітним видам діяльності, вважають знавці руху зірок.

Так, у суботу, 23 вересня, краще побути у в тиші, спокої та самоті. Негативна енергетика цієї місячної доби сприяє виникненню сварок з оточенням, тому будь-яке спілкування — навіть із найближчими — необхідно звести якщо не до нуля, то до мінімуму. За стінами свого будинку велика ймовірність потрапити в неприємну ситуацію і стати жертвою шахраїв, тому залишати його варто тільки у разі потреби, тим більше, що і вдома є чим зайнятися.

Але вже завтрашній день, 24 вересня, стане днем потужної позитивної енергетики, яка робить посильним будь-який професійний — чи господарський — проєкт, тому він найбільше підходить для роботи, яка дуже швидко дасть колосальні результати. Тим же, хто вирішить витратити його на відпочинок, важливо пам'ятати, що він має бути максимально активним.

В цілому ці вихідні стануть «везучими» для представників усіх знаків Зодіаку, але більше за все зірки сприятимуть людям, які народилися під світлом зірок трьох сузір'їв.

Близнюки

Представники цього знака можуть розраховувати на приємну звістку, на яку вони очікують вже досить давно. Найімовірніше, вона буде пов'язана із серйозними професійними перспективами, які можливі в іншій країні. До поїздки туди представникам знака і варто добре підготуватися, але, оскільки вони дуже люблять подорожувати, складності це для них не становитиме — навпаки. Головне, скласти план професійних дій — без нього не обійтись.

Стрілець

Стрільці, які напередодні вихідних стали володарями пристойної грошової суми — наприклад, їм виплатили старий гонорар або повернули забутий борг, чекають на приємне у всіх сенсах заняття — витрачання цих коштів. Зірки не мають нічого проти, головне, приурочити це заняття до неділі, а в суботу краще продумати, які закупи необхідно зробити насамперед, і скласти список придбань.

Риби

Риби отримають важливу для них можливість зробити казку, яка живе у їхніх мріях та планах, реальністю. Знайомство, яке чекає на них у цей час — переважно в неділю — стане не просто черговим — яскравим, але, на жаль, минущим — романом, а подарує їм перспективу довготривалих та щасливих стосунків із людиною, образ якої вони малювали у своїх мріях. Головне, не зіпсувати все своїми підвищеними вимогами.

Нагадаємо, відомий астролог назвав трьох щасливчиків осені 2023.

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