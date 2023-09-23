Передостання субота місяця, 23 вересня — плідний день, коли представники різних знаків Зодіаку зможуть вирішити важливі проблеми, вважають астрологи.

Крім того, на частину людей сьогодні чекає натхнення, тож навряд чи багатьом вдасться добре відпочити — доведеться з самого ранку підключатись до роботи. Але завдяки цьому в творчому пориві ви зможете створити щось неординарне і водночас корисне, впевнені фахівці.

Овен

День може скластися досить невдало, якщо ви самі не докладете зусиль, щоб зробити його приємним та цікавим. Варто проявляти ініціативу у всіх сферах життя, не сидіти склавши руки, а діяти. Можна нагадати про себе давнім діловим партнерам, запропонувати їм співробітництво на нових умовах.

Овни матимуть шанс укласти вигідні угоди, але для цього потрібно проявити твердість і наполегливість. Не бійтеся здатися непохитними — це викличе лише повагу. Варто бути уважнішими до близьких: сьогодні їм потрібні ваші турбота та підтримка. Проведіть вечір із сім'єю — це найкращий спосіб отримати позитивні емоції.

Телець

Не поспішайте: день вимагає зважених рішень, розумного підходу до нових справ та звичних завдань. Можливо, доведеться переглянути плани, оскільки з'ясується, що, складаючи їх, ви надто багато не врахували. Не варто переживати з цього приводу: ситуація розвиватиметься у сприятливому для вас руслі.

Тельцям потрібна розбірливість у контактах: спілкування з багатьма людьми, з якими ви раніше непогано ладнали, сьогодні може втомлювати вас. Вечірня розмова з близьким другом підніме настрій, допоможе забути про турботи та переживання стомлюючого дня.

Близнюки

Перевіряйте факти, перш ніж зробити висновки — сьогодні це необхідно. На жаль, ви схильні видавати бажане за дійсне та будувати ілюзії, а це вірний шлях до неприємностей та втрат. Добре, якщо поряд буде людина, яка допоможе вчасно попрощатися з фантазіями, поглянути на речі реально.

Близнюкам не варто відвідувати багатолюдні збори: на користь вони не підуть, а от втомити можуть неабияк. Можливі суперечки із друзями; відстоюючи свою точку зору, ви ризикуєте зіпсувати відносини з людиною, яка вам дуже дорога.

Рак

Дуже потрібні зібраність і серйозність, але зараз ви не можете похвалитися цими якостями. Багато Раків на диво розсіяні і неуважні, раз у раз щось забувають або не беруть до уваги. Можуть губитись гроші, документи, цінні речі.

Непростий день і з погляду спілкування: вам важко оцінити почуття інших людей, тому ви мимоволі пораните і зачіпаєте багатьох. Проблем вдасться уникнути, якщо ви проаналізуєте свою поведінку, неупереджено оціните вчинки; невдовзі стане ясно, що треба робити.

Лев

Сприятливий та плідний день. Він може принести проблеми, але ви вирішите їх, причому зробите це швидко. Буде шанс досягти успіхів у роботі. На ваші досягнення звернуть увагу люди, з якими ви трохи пізніше із задоволенням почнете співпрацювати. Добре пройдуть зустрічі з потенційними партнерами та роботодавцями.

День підходить Левам для участі у семінарах та конференціях, а також відвідування світських заходів. Легко зав'язуються приємні знайомства, і тільки вам вирішувати, які відносини з них почнуться.

Діва

У Дів буде шанс здобути важливі перемоги і здійснити давні плани. Дійте рішуче і не витрачайте час даремно: зараз у вас може вийти те, що раніше не вдавалося. Багато завдань вимагають творчого підходу, тому ви із задоволенням беретеся за них.

Вдалий день для вирішення робочих питань і укладення угод; можна підписувати довгострокові контракти. Добре складаються поїздки, навіть довга дорога не здасться стомлюючою, ви напевно знайдете приємних попутників. На закоханих представників знаку чекають романтичні сюрпризи.

Терези

Терезам краще не розраховувати на легкі успіхи. Якщо ви хочете чогось досягти, будьте готові докласти зусиль, попрацювати. Це стосується не лише роботи, а й інших сфер життя. Навіть те, що у вас неодноразово виходило раніше, зараз може даватися з трудом.

Однак наполегливість принесе свої плоди, і під кінець дня ви отримаєте навіть більше, ніж очікували. Можливі розбіжності із близькими, не виключені суперечки та сварки. Ви знайдете спосіб згладити гострі кути, зберегти теплі та довірчі стосунки; всі непорозуміння незабаром будуть забуті.

Скорпіон

Ви такі енергійні та рішучі, що здатні подолати будь-які перешкоди, що виникають на шляху. Бажано працювати самостійно, ні від кого не чекаючи допомоги та підтримки, оскільки так вам простіше буде досягти потрібних результатів. Ви швидко змінюєте плани, пристосовуєтеся до змін, що відбуваються навколо, з будь-якої ситуації маєте максимум користі.

У Скорпіонів можливі незначні фінансові втрати, проте сильно журитися про них не варто: незабаром на вас чекають великі грошові надходження. З точки зору особистих відносин день дуже сприятливий, ви добре ладнаєте з близькими.

Стрілець

Стрільцям варто зосередитись на важливих справах; все інше можна відкласти чи доручити комусь іншому. Можливі непорозуміння на роботі, розбіжності із колегами. Хтось спробує зловживати вашою добротою або використати ваші навички у своїх інтересах; чим раніше ви дасте відсіч, тим краще.

Ви швидко вирішуєте сімейні проблеми, допомагаєте близьким подолати труднощі. Завдяки вашим зусиллям будинок стане більш затишним, а атмосфера в ньому — комфортабельна для всіх. Можна приймати гостей, влаштовувати свята для друзів та родичів.

Козоріг

Відмінний день для того, щоби взятися за якусь нову справу. Нехай його складність вас не лякає: все вийде навіть краще, ніж можна було припустити. Знайдуться союзники та помічники, які візьмуть на себе значну частину ваших турбот і поділяться чудовими ідеями.

Плідно відбуваються у Козорогів ділові переговори, є шанс укласти вигідні угоди. Заплановані покупки будуть вдалими, а от від спонтанних краще утриматись. Вечір приносить несподівані повідомлення. Не полінуйтеся перевірити їх, перш ніж робити висновки.

Водолій

Легкий та радісний день у Водоліїв. На вас чекають цікаві зустрічі, приємні сюрпризи, несподівані звістки, які піднімуть настрій. Буде можливість побачитись з людьми, за якими ви останнім часом нудьгували, або налагодити стосунки з тими, з ким ви були у сварці.

Ви отримуєте багато пропозицій та запрошень, буде шанс побувати на якихось незвичайних заходах, познайомитися з цікавими людьми та справити на них гарне враження. Досвід, отриманий цього дня, вам пізніше неодноразово знадобиться.

Риби

Труднощі не виключені, але навряд чи вони вас налякають і засмутять: енергії та життєвих сил у вас достатньо, ви сповнені оптимізму і точно знаєте, що всі перешкоди переборні. У першій половині дня вдасться обговорити важливі робочі питання з людьми, які і поради хороші дадуть, і реальну допомогу нададуть.

У Риб можливі вдалі покупки. День підходить для придбання творів мистецтва, антикваріату, а також якихось незвичайних екстравагантних речей. Вечір — час вдалих експериментів, гарних ідей та плідної творчої співпраці.

Також нагадаємо, що за Східним календарем 23 вересня — день Дерев'яної Мавпи, яку частенько називають Мавпою-Перукаркою, адже цього дня народилося чимало відомих перукарів та стилістів-міжнародників.



Мавпа — це комічна істота, яка не дуже серйозно ставиться до життя. Вона насолоджується ним, граючись та не заморочуючись надлишковими деталями.

Особливу увагу Мавпа приділяє своєму житлу, витрачаючи багато зусиль, щоб створити затишок та гарний декор. Для цього вона намагається знаходити різні способи додаткового заробітку.

Якщо їй намагаються нав'язати щось, Мавпа рішуче протестує і робить все, щоб жити на свій лад.

Розвинена інтуїція допомагає Мавпі в її житті, часто допомагаючи їй вирішувати складні ситуації.

«Сьогодні важливо сфокусуватись на двох аспектах — оновленні свого будинку та аналізі роботи. Це час для оцінки, як можна покращити свої доходи, переглядаючи та виправляючи свої помилки», — радять знавці Східної астрології.

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