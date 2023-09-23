Тільки не забирайте права: водіїв почали карати за «непомітне» порушення

Українських водіїв почали відправляти під адміністративний арешт через відсутність технічного огляду транспортного засобу.

Про такий випадок розповіли юристи «Дорожнього адвоката».

Зазначається, що чоловіка вже покарали за непроходження техогляду за ч.3 ст. 121 КУпАП штрафом у 340 гривень.

Автомобіліст не оскаржив стягнення і сплатив штраф, але не знав, що відтепер він підлягав суворішому покаранню за повторне порушення. У результаті це з ним і сталося, коли співробітники поліції зупинили його знову та виявили відсутність техогляду. На цей раз щодо нього вже склали адмінматеріал за ч. 4 ст. 121 КУпАП.

Закон передбачає, що суд може призначити за цією нормою одночасно лише одне покарання — позбавлення прав від 3 до 6 місяців або відправити водія під арешт терміном від 5 до 10 діб.

Чоловік просив суддю не карати його позбавленням прав, і в результаті поплатився свободою на 5 діб, що є найсуворішим адміністративним покаранням за таке порушення.

Нагадаємо, що вже з 1 жовтня набирає чинності важливе правило, за порушення якого можуть оштрафувати на 425 гривень.

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